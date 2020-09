Ricky van Wolfswinkel blijft toch bij FC Basel. De 31-jarige Nederlander kondigde eind augustus aan te vertrekken bij de Zwitserse club, maar tekende maandag een nieuw contract tot medio 2022.

De verbintenis van Van Wolfswinkel bij Basel liep deze zomer af en de twee partijen kwamen in de onderhandelingen over een nieuw contract aanvankelijk niet tot een akkoord. De spits schreef dan ook op Instagram dat de bekerfinale op 30 augustus zijn laatste wedstrijd zou zijn, maar niks blijkt minder waar.

Op initiatief van Van Wolfswinkel werden de gesprekken onlangs weer opgestart en bij de tweede poging kwamen de geboren Woudenberger en Basel wél tot een akkoord. Hij tekent zelfs een contract voor twee jaar bij de Zwitserse topclub, waar hij sinds de zomer van 2017 speelt.

"Ik voel me nauw verbonden met de club, het management, de ploeg, de fans en de hele regio", zegt Van Wolfswinkel op de site van FC Basel. "Basel heeft me met name in het afgelopen jaar veel steun gegeven in een moeilijke tijd en daar ben ik de club heel dankbaar voor. Ik ben des te blijer dat ik dit shirt nog twee jaar kan dragen."

Van Wolfswinkel speelde in de afgelopen drie seizoenen 86 officiële wedstrijden voor Basel en kwam 35 keer tot scoren. De tweevoudig Oranje-international miste een groot deel van het afgelopen seizoen door een hersenaandoening.

Eerder in zijn loopbaan droeg Van Wolfswinkel het shirt van Vitesse (twee periodes), FC Utrecht, Sporting CP, Norwich City, Saint-Étienne en Real Betis. Hij maakte in augustus 2010 zijn debuut in het Nederlands elftal, maar speelde daarna nog maar één interland (juni 2013).