Het Nederlands elftal begint maandagavond met Donny van de Beek aan het Nations League-duel met Italië in de Johan Cruijff ArenA. De oud-Ajacied neemt op het middenveld de plek in van Georginio Wijnaldum, die als rechtsbuiten geposteerd staat.

De wijzigingen van interim-bondscoach Dwight Lodeweges gaan ten koste van Steven Bergwijn, die vrijdagavond tegen Polen nog een basisplek had. Wijnaldum vormt nu een aanvallend trio met Memphis Depay en Quincy Promes.

Van de Beek, die vorige week een contract tekende bij Manchester United, speelt tegen Italië de twaalfde interland uit zijn loopbaan. Hij wordt op het middenveld vergezeld door Marten de Roon en Frenkie de Jong.

Lodeweges bracht ten opzichte van die wedstrijd tegen Polen verder geen wijzigingen aan in zijn basisopstelling. Dat betekent dat verdedigers Hans Hateboer, Joël Veltman en Nathan Aké opnieuw in de basis staan.

Vanwege blessures van Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij en Daley Blind moest Lodeweges toen noodgedwongen schuiven in de defensie. Veltman en Virgil van Dijk staan in het centrum van de verdediging, terwijl Hateboer en Aké respectievelijk de rechtsback- en linksbackpositie innemen.

Donny van de Beek staat in de basis bij Oranje. (Foto: Pro Shots)

Mogelijk dit keer wel debutanten bij Oranje

Perr Schuurs, Owen Wijndal en Mohamed Ihattaren, die voor het eerst bij de selectie zitten, moeten zich opnieuw tevredenstellen met een plek op de bank. Ook Denzel Dumfries, die ontbrak tegen Polen vanwege de geboorte van zijn zoon, behoort tot de reserves.

Bij Italië keert Giorgio Chiellini terug in de basis. De ervaren verdediger van Juventus zat vrijdag tegen Bosnië en Herzegovina onbedoeld op de bank ten faveure van Francesco Acerbi, omdat bondscoach Roberto Mancini zijn bril niet op had toen hij het opstellingsformulier goedkeurde. Ook Ciro Immobile en Jorginho hebben een basisplaats.

68 Zo kan Oranje het WK 2022 bereiken via de Nations League

Bergwijn bezorgde Oranje zege op Polen

Nederland begon de Nations League afgelopen vrijdag bij het debuut van Lodeweges met een 1-0-thuiszege op Polen. Bergwijn kroonde zich met zijn eerste interlanddoelpunt tot matchwinner in de Johan Cruijff ArenA.

Italië kwam in de eerste wedstrijd niet verder dan een 1-1-gelijkspel in Florence tegen Bosnië en Herzegovina, waardoor Oranje alleen aan kop gaat in groep 1 van divisie A in de Nations League. Vorig jaar haalde de ploeg van toenmalig bondscoach Ronald Koeman in de eerste editie van het toernooi de finale, waarin met 0-1 werd verloren van Portugal.

De wedstrijd tussen Nederland en Italië begint maandag om 20.45 uur in de lege Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych. Tegelijkertijd is de aftrap bij Bosnië en Herzegovina-Polen.

Opstelling Nederland: Cillessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké; F. De Jong, De Roon, Van de Beek; Wijnaldum, Memphis, Promes.

Opstelling Italië: Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Zaniolo, Immobile, Insigne.

Bekijk het programma en de standen in de Nations League