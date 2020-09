Door de coronacrisis is de zomerstop voor Eredivisie-clubs langer, maar misschien ook wel uitdagender dan ooit. Financieel zijn er veel vraagtekens, er wordt toegewerkt naar wedstrijden met slechts deels gevulde stadions en selecties moeten weer op peil worden gebracht. In een vierluik maakt NU.nl de balans op per club, te beginnen met de zes laagvliegers van afgelopen seizoen.

Het aantal verkochte seizoenkaarten valt bij veel clubs lager uit door een aangepast verkoopbeleid vanwege de coronacrisis.

18. RKC Waalwijk: ervaring in strijd tegen degradatie

Begroting: 7,2 miljoen euro

Verkochte seizoenkaarten: 1.800 (vorig seizoen: 2.700)

Sterke/zwakke punten selectie: RKC is een van de Eredivisionisten waar deze zomer de meeste spelers vertrokken, wat de directie voor een flinke uitdaging zet. Een voordeel is dat ervaren krachten als Paul Quasten (35) en Hans Mulder (33) de club trouw zijn gebleven en dat er met Vurnon Anita (31) en mogelijk ook Gregory van der Wiel (32) nóg meer dertigers bijkomen.

Resultaten in de voorbereiding: De ploeg van trainer Fred Grim verloor kansloos van Ajax (6-1) en wist niet de winnen van Eerste Divisionisten Almere City (4-2), NAC Breda (2-0) en NEC (2-1). Het zal het vertrouwen voor de seizoensopener tegen Vitesse geen goed doen.

Voormalig Ajacied Vurnon Anita is een van de nieuwelingen bij RKC. (Foto: Pro Shots)

17. ADO Den Haag: einde van tijdperk met Beugelsdijk en Immers

Begroting: Nog niet bekend.

Verkochte seizoenkaarten: 4.600 (vorig seizoen: 5.340)

Sterke/zwakke punten selectie: ADO nam afscheid van clubiconen Tom Beugelsdijk en Lex Immers. Met heel veel nieuwelingen - er werden al dertien spelers aangetrokken - moet degradatie worden voorkomen. De vraag is hoe goed de nieuwe selectie op elkaar in is gespeeld.

Resultaten in de voorbereiding: Met de vernieuwde selectie bleef ADO ongeslagen. Toch oogde het allemaal wat onwennig. Zo kwam de ploeg van de nieuwe trainer Aleksandar Rankovic niet tot scoren tegen MVV en Telstar. Toch geven de 1-0-overwinning op AZ en het 2-2-gelijkspel tegen Vitesse de Hagenaars hoop op een mooi seizoen.

ADO zal met een vrijwel compleet nieuwe ploeg aan het Eredivisie-seizoen beginnen. (Foto: Pro Shots)

16. Fortuna Sittard: een seizoen zonder degradatiezorgen?

Begroting en verkochte seizoenkaarten: De club heeft niet gereageerd.

Sterke/zwakke punten selectie: Fortuna trok net als ADO dertien spelers aan. Op het eerste gezicht ziet de selectie er uitstekend uit, ook al vertrokken Wessel Dammers en Mark Diemers. Met oude bekenden als Ben Rienstra, Mats Seuntjens en Emil Hansson wordt de ploeg van trainer Kevin Hofland door sommigen in staat geacht om de strijd tegen degradatie komend seizoen te ontlopen.

Resultaten in de voorbereiding: Er werd alleen verloren van FC Twente (2-1). Verder overtuigde Fortuna met vier overwinningen. De Limburgers kunnen in de eerste Eredivisie-speelronde revanche nemen op Twente.

Fortuna Sittard trok net als ADO al dertien spelers aan. (Foto: Pro Shots)

15. PEC Zwolle: selectie lijkt nog niet op orde

Begroting: 11 tot 12 miljoen euro

Verkochte seizoenkaarten: 7.500 (vorig seizoen: 10.000)

Sterke/zwakke punten selectie: Door het verlies van spelers als Gustavo Hamer, Rick Dekker, Zian Flemming, Dennis Johnsen, Vito van Crooij en Lennart Thy is PEC Zwolle er in de breedte op achteruitgegaan. Voorlopig zijn alleen Jesper Drost en Slobodan Tedic nieuw. Het is de vraag of dat genoeg is om PEC voor opnieuw een moeizaam seizoen te behoeden.

Resultaten in de voorbereiding: Aan de voorlopige resultaten ligt het niet, want AZ, Heracles Almelo, FC Groningen, FC Emmen en sc Heerenveen werden allemaal zonder tegendoelpunt verslagen. Verdedigend lijkt het - in tegenstelling tot vorig seizoen - dus wel goed te zitten. Nu is het nog zaak om makkelijker tot scoren te komen, want PEC scoorde nooit vaker dan twee keer per oefenduel.

Jesper Drost is een van de weinige nieuwe gezichten bij PEC. (Foto: Pro Shots)

14. FC Twente: opnieuw veel vraagtekens bij seizoensstart

Begroting: Wordt eind september bekendgemaakt.

Verkochte seizoenkaarten: 18.259 (vorig seizoen: 20.000)

Sterke/zwakke punten selectie: De selectie van Twente ondergaat (opnieuw) een metamorfose. De club raakte een leger aan huurlingen kwijt, maar bond ook weer veel huurspelers aan zich. Op het eerste gezicht springen Ajacieden Kik Pierie en Danilo in het oog. Het is afwachten hoe snel de nieuwe spelers op elkaar ingespeeld zijn en of er genoeg kwaliteit is.

Resultaten in de voorbereiding: Twente bleef in de voorbereiding ongeslagen en dat zal voor vertrouwen zorgen. Hoewel trainer Ron Jans zijn basisopstelling nog niet helemaal rond lijkt te hebben, maakte de ploeg tegen Feyenoord (0-0), Go Ahead Eagles (2-0) en FC Emmen (1-1) een prima indruk.

Krijgt trainer Ron Jans het op de rit bij FC Twente? (Foto: Pro Shots)

13. VVV-Venlo: alleen van amateurclubs werd gewonnen

Begroting en verkochte seizoenkaarten: De club heeft niet gereageerd.

Sterke/zwakke punten selectie: VVV kende een vliegende start op de transfermarkt. Arjan Swinkels, Guus Hupperts en ook de onlangs teruggehaalde Vito van Crooij lijken spelers die de ploeg van Hans de Koning sterker maken. Daar staat wel het vertrek van vaste krachten als Nils Röseler en Johnatan Opoku tegenover.

Resultaten in de voorbereiding: De resultaten waren teleurstellend. Een oefenduel met PSV werd afgelast en wedstrijden tegen Willem II (2-1), Fortuna Sittard (2-1), Straelen (0-1) en Borussia Mönchengladbach (0-4) gingen verloren. Alleen drie amateurclubs werden verslagen. Het lijkt geen ideale aanloop naar het nieuwe Eredivisie-seizoen.

VVV kende geen goede oefencampagne. (Foto: Pro Shots)

