Manchester City-middenvelder Phil Foden (foto boven) en Manchester United-aanvaller Mason Greenwood zijn maandag uit de selectie van Engeland gezet. Het duo had na de Nations League-wedstrijd in en tegen IJsland (0-1) van zaterdag bezoek van twee vrouwen in het hotel en overtrad daarmee de strenge coronaregels.

Verschillende Engelse media berichtten maandag over het hotelbezoek van de vrouwen, waarbij de tabloids bewijsmateriaal in handen hadden.

Bondscoach Gareth Southgate wilde later op de dag bij een persmoment niet ingaan op details, maar zei wel dat de twee de regels hebben overtreden en niet meer in de selectie zitten. "We hebben er snel voor gezorgd dat ze niet in contact kwamen met andere spelers en dus niet zouden meetrainen", liet hij weten.

"Ze zullen nu individueel terugkeren naar Engeland. We proberen nog te achterhalen wat er precies is gebeurd. Het is in ieder geval duidelijk dat de coronarichtlijnen niet zijn opgevolgd."

De Engelse voetbalbond geeft in een verklaring aan de zaak te onderzoeken.

City spreekt afkeuren uit over gedrag Foden

Foden stond tegen IJsland in de basis, wat zijn debuut als Engels international betekende. De afgelopen seizoen bij United doorgebroken Greenwood viel in de slotfase in en maakte eveneens zijn eerste minuten namens de 'Three Lions'.

De twintigjarige Foden en de achttienjarige Greenwood zijn dinsdag niet van de partij wanneer Engeland in de tweede Nations League-speelronde op bezoek gaat bij Denemarken.

City spreekt zijn afkeuren uit over het gedrag van Foden. "Het is duidelijk dat de acties van Phil totaal ongepast zijn. Die zijn niet alleen in strijd met de strikte richtlijnen, maar valt ook ver onder de norm die wordt verwacht van een City-speler en Engels international", schrijft de club in een verklaring.

