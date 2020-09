De KNVB heeft maandag een onderzoek ingesteld naar de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd van zaterdag tussen MVV Maastricht en SC Cambuur. De bond bekijkt of een deel van de MVV-aanhang schuldig is aan racistisch gedrag.

Tijdens de wedstrijd was vooral Cambuur-aanvaller Issa Kallon het mikpunt. Bij het begin van de tweede helft riep de stadionspeaker om dat het duel zou worden gestaakt bij racistisch gedrag van de fans.

"Uiteraard verlenen we alle medewerking aan het onderzoek van de KNVB. Mocht bewezen worden dat er inderdaad sprake was van racisme, dan neemt MVV Maastricht daar stellig afstand van. Dat hoort niet thuis in ons stadion", aldus MVV-directeur Erik Noor.

Na de wedstrijd zei Cambuur-trainer Henk de Jong tegen Omrop Fryslân al flink te balen van het gedrag van een groepje MVV-supporters, maar ook bewondering te hebben voor de manier waarop de scheidsrechter en zijn spelers ermee omgingen.

"De scheidsrechter was top. Hij kwam in de rust naar ons toe en legde uit wat hij in de tweede helft zou doen", aldus De Jong. "Vooral Jarchinio Antonia, Calvin Mac-Intosh en Issa Kallon zeiden: 'We willen gewoon doorspelen.' Dat is een signaal van de groep."

De wedstrijd in stadion De Geusselt werd een afgang voor MVV, want Cambuur won met 1-7. Robert Mühren en Antonia scoorden twee keer namens de bezoekers.

