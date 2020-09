De Spaanse bondscoach Luis Enrique is diep onder de indruk van Ansu Fati. Het zeventienjarige toptalent schreef zondag geschiedenis door in het Nations League-duel met Oekraïne (4-0) als jongste speler ooit te scoren voor het Spaanse nationale elftal.

Fati maakte tegen Oekraïne zijn interlanddebuut en luisterde dat vlak voor rust op met de 3-0. Hij was trefzeker met een prachtig afstandsschot dat via de paal binnenviel en werd zo met zijn 17 jaar en 311 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor Spanje.

"Dit is niet normaal. Het is ongelooflijk dat hij op zijn leeftijd al zoveel lef in zijn spel legt. Zoiets zie je zelden", zei Enrique na afloop over Fati, die bij FC Barcelona komend seizoen de pupil is van de nieuwe trainer Ronald Koeman.

"Ik moet eerlijk bekennen dat ik toch een beetje verrast ben. De verwachtingen zijn hooggespannen nu en dat moeten we goed managen. Maar ik weet zeker dat het hem niet naar het hoofd gaat stijgen, hij is erg nederig."

Fati: 'Dit is een mooi moment voor mij'

Fati, die Spanje de voorkeur gaf boven zijn geboorteland Guinee-Bissau en Portugal en pas vorig jaar de Spaanse nationaliteit kreeg, bleef zelf nuchter onder alle loftuitingen. Hij was vooral Enrique dankbaar voor het vertrouwen dat hij hem geeft.

"Vanaf de eerste dag dat ik hier was, werd ik met open armen ontvangen. Ik zal hard blijven werken en als ik de kans krijg, zal ik die proberen te grijpen. Dit is in elk geval een mooi moment voor mij en ik hoop dat er nog vele volgen."

Fati werd in 2012 door FC Barcelona weggeplukt uit de jeugdopleiding van Sevilla. Hij speelde tot dusver 33 wedstrijden voor de Catalanen, waar hij ploeggenoot is van Frenkie de Jong, en was daarin goed voor acht doelpunten en één assist.

