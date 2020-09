Duitsland heeft zondagavond opnieuw gelijkgespeeld in de Nations League. De ploeg van bondscoach Joachim Löw moest zich tevredenstellen met een punt op bezoek bij Zwitserland: 1-1. In dezelfde groep boekte Spanje een 4-0-thuiszege op Oekraïne.

Duitsland kwam na een klein kwartier in Basel wel op voorsprong tegen Zwitserland via een doelpunt van Ilkay Gündogan. De middenvelder plaatste de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de rechterhoek.

Vlak voor rust was Haris Seferovic dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot belandde op de paal. Na een klein uur was het wel raak voor de Zwitsers. Breel Embolo legde de bal af, waarna Silvan Widmer het net vond met een schot in de linkerhoek. In de slotfase was Granit Xhaka nog tweemaal dicht bij de winst voor de thuisploeg.

Het was het tweede gelijkspel voor de Duitsers in de Nations League. Afgelopen donderdag begon 'Die Mannschaft' het landentoernooi met een 1-1-gelijkspel tegen Spanje.

Spanje viert de tweede treffer van Sergio Ramos tegen Oekraïne. (Foto: Pro Shots)

Fati jongste doelpuntenmaker ooit voor Spanje

In het Estadio Alfredo Di Stéfano in Madrid kwamen de Spanjaarden wel tot winst tegen Oekraïne. Sergio Ramos opende al in de derde minuut de score uit een penalty en verdubbelde de marge na een klein half uur met een kopbal op aangeven van Dani Olmo.

Drie minuten later luisterde Ansu Fati zijn basisdebuut op met een prachtig afstandsschot dat via de paal binnenviel. Met 17 jaar en 311 dagen is de aanvaller van FC Barcelona de jongste doelpuntenmaker ooit voor Spanje. In de slotfase bepaalde invaller Ferrán Torres met een volley de eindstand: 4-0.

Door de overwinning gaat Spanje met vier punten uit twee wedstrijden aan kop in groep 4 van divisie A. Oekraïne staat met drie punten tweede, gevolgd door Duitsland (twee) en Zwitserland (één).

Uitslagen Nations League Divisie A:

Spanje-Oekraïne 4-0

Zwitserland-Duitsland 1-1

Divisie B:

Wales-Bulgarije 1-0

Hongarije-Rusland 2-3

Ierland-Finland 0-1

Servië-Turkije 0-0

Divisie C:

Slovenië-Moldavië 1-0

Kosovo-Griekenland 1-2

Divisie D:

Andorra-Faeröer 0-1

Malta-Letland 1-1

Turkije speelt gelijk bij debuut Kökçü

Een divisie lager maakte Orkun Kökçü zijn debuut bij Turkije. De middenvelder van Feyenoord speelde het eerste uur mee in de uitwedstrijd tegen Servië (0-0), dat vlak na rust met tien man verder moest vanwege een tweede gele kaart voor Aleksandar Kolarov. Rusland boekte in dezelfde poule een benauwde zege bij Hongarije: 2-3.

In groep 4 kroonde voormalig FC Twente-middenvelder Fredrik Jensen zich tot matchwinner voor Finland in de uitwedstrijd tegen Ierland. Wales won in dezelfde poule dankzij een treffer in blessuretijd met 1-0 van Bulgarije.

Het Griekenland van bondscoach John van 't Schip boekte in divisie C op bezoek bij Kosovo de eerste overwinning: 1-2. Dimitrios Limnios en Dimitrios Siovas scoorden namens de Grieken, die met vier punten aan kop gaan in hun groep.

