Arsenal is zondag uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Women's Super League. De Londenaren wonnen dankzij een hattrick van Jill Roord en twee goals van Vivianne Miedema met liefst 6-1 van Reading.

Bij rust stond Arsenal met 3-0 voor dankzij treffers van Miedema, de algeheel topscorer van vorig seizoen, middenvelder Roord en aanvoerder Kim Little, waarmee de wedstrijd al gespeeld was.

In de tweede helft liep de thuisploeg verder uit dankzij twee goals van Roord en Miedema. Reading redde in de laatste minuut nog de eer via Danielle Carter.

Het was de eerste wedstrijd voor Arsenal van het nieuwe seizoen. Ook Manchester City won het eerste duel van de competitie door Aston Villa met 0-2 te verslaan.

Regerend kampioen Chelsea speelde gelijk tegen het Manchester United van Oranje-international Jackie Groenen. De middenvelder begon op de bank en kwam in de 53e minuut het veld in.