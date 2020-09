Het Nederlands elftal jaagt maandag in de Nations League op een zeer zeldzame overwinning op Italië. Oranje won namelijk slechts 3 van de eerdere 21 ontmoetingen met de 'Azzurri'.

De recentste overwinning was in de groepsfase van het EK in 2008, toen Nederland overtuigend met 3-0 de sterkste was. Ruud van Nistelrooij, Wesley Sneijder en Giovanni van Bronckhorst zorgden voor de doelpunten in Bern.

De andere twee zeges werden in de jaren zeventig geboekt. In 1974 eindigde een EK-kwalificatiewedstrijd in Rotterdam in 3-1 en vier jaar later werden de Italianen in de tweede ronde van het WK in Argentinië met 2-1 verslagen (zie foto boven).

Verder mondden ontmoetingen tussen Nederland en Italië negen keer uit in een gelijkspel en werd negen keer verloren van de Zuid-Europeanen. De grootste nederlaag dateert van 1979, toen een oefeninterland in Milaan in 3-0 eindigde.

Opvallend is verder dat acht van de negen overwinningen van Italië in vriendschappelijke wedstrijden werden geboekt. De enige winst in een competitieve interland was een 1-0-zege in een EK-kwalificatieduel in 1975.

Op het EK van 2008 werd Italië mede dankzij een doelpunt van Ruud van Nistelrooij met 3-0 verslagen. (Foto: Getty Images)

Oranje bezig aan heel goede reeks

Voor een vierde zege op Italië kan het Nederlands elftal hoop putten uit de goede vorm. De laatste zeven wedstrijden werden niet verloren (zes overwinningen, één gelijkspel) en van de laatste acht thuisduels werden er zeven gewonnen.

Sinds september 2018 werd in eigen land achtereenvolgens afgerekend met Peru, Duitsland, Frankrijk, Belarus, Engeland, Noord-Ierland, Estland en Polen.

De goede reeks werd op 24 maart vorig jaar onderbroken door Duitsland, dat in Amsterdam met 2-3 te sterk was voor de ploeg van toenmalig bondscoach Ronald Koeman in de kwalificatiereeks voor het komende EK.

Nederland-Italië begint maandag om 20.45 uur. Oranje won het eerste Nations League-duel vrijdag met 1-0 van Polen, terwijl de Italianen niet verder kwamen dan 1-1 tegen Bosnië en Herzegovina.

109 De Roon over nieuwe bondscoach: 'Er is geen naam genoemd'

