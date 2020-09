Almere City heeft zondag een bizarre overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij Excelsior werd het 4-6 voor de ploeg van trainer Ole Tobiasen. NAC Breda won van Helmond Sport bij het debuut van Lex Immers.

Bij Excelsior-Almere City werd in de eerste helft al zeven keer gescoord. Almere City-spits Thomas Verheydt zorgde voor 0-1, waarna Excelsior de wedstrijd naar zich toe leek te trekken via Elías Már Ómarsson (twee keer) en Reuven Niemeijer.

Faris Hammouti en Jearl Margaritha brachten de score echter weer in evenwicht en nog voor het rustsignaal zette Verheydt de bezoekers weer op voorsprong in het Van Donge & De Roo Stadion.

De laatste drie treffers van de wedstrijd vielen in de slotminuten. Xian Emmers zorgde in de 86e minuut voor 3-5, Ómarsson bracht de spanning en minuut later terug en het laatste woord was weer een minuut later aan Tim Receveur van Almere City.

De doelpuntrijke zege betekent dat Almere City voorlopig de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie is met vier punten uit twee duels. Excelsior heeft drie punten en staat daarmee achtste.

NAC dankzij Dogan langs Helmond Sport

Excelsior-Almere City was het vierde Keuken Kampioen Divisie-duel van het weekend. Zaterdag vielen bij MVV Maastricht-SC Cambuur (1-7), FC Eindhoven-Telstar (2-3) en Roda JC-TOP Oss (3-0) ook al veel doelpunten. FC Den Bosch won met 2-1 van FC Dordrecht.

Later op de avond won NAC de tweede competitiewedstrijd van het seizoen door Helmond Sport met 0-2 te verslaan. Huseyin Dogan benutte in de 29e minuut een strafschop in het SolarUnie Stadion en invaller Sydney van Hooijdonk schoot in blessuretijd via de benen van doelman Stijn van Gassel de 0-2 binnen.

De 34-jarige Immers maakte zijn eerste minuten in het shirt van NAC. De aanvallende middenvelder, die transfervrij over is gekomen van ADO Den Haag, speelde de hele wedstrijd. Door de overwinning stijgt NAC voorlopig naar de tweede plek.

De spelers van NAC Breda vieren de 0-1. (Foto: Pro Shots)

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie