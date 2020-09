Dwight Lodeweges denkt dat de wedstrijd tussen Nederland en Italië een ander spelbeeld zal opleveren dan het duel met Polen van vrijdag. De interim-bondscoach verwacht maandag een opener duel.

"Tegen Polen, een sterke ploeg die heel verdedigend speelde, hebben we best wel aardig gespeeld. Het was extreem moeilijk om daar doorheen te spelen", zei Lodeweges zondag op zijn persconferentie.

"We creëerden alleen niet de drie, vier of vijf extra kansen op een tweede doelpunt. Dat had beter gekund. Het wordt een vreselijk interessante pot tegen Italië. Ze spelen een beetje hetzelfde als wij, we willen allebei het spel bepalen."

De 62-jarige Lodeweges heeft een fitte selectie tot zijn beschikking, ook al kwamen sommige spelers tegen Polen voor het eerst sinds lange tijd of juist na een korte vakantie weer in actie.

"We hadden een paar kwetsbare spelers, zoals Joël Veltman en Nathan Aké, maar het ziet er allemaal goed uit. Ze zouden in principe allemaal kunnen spelen. 'Happy papa' Denzel Dumfries is ook weer terug. Hij heeft twee keer getraind en kan er dus gewoon bij zijn."

Oranje versloeg Polen met 1-0 door een doelpunt van Steven Bergwijn, terwijl Italië met 1-1 gelijkspeelde tegen Bosnië en Herzegovina. De wedstrijd van maandag begint om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA.