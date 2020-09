Marten de Roon heeft zondag ontkend dat de spelers van het Nederlands elftal Henk ten Cate naar voren hebben geschoven als potentiële nieuwe bondscoach. De middenvelder van Oranje reageert daarmee op berichtgeving van VI en De Telegraaf.

Volgens de Nederlandse media zou de spelersraad, die bestaat uit aanvoerder Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Kevin Strootman en Ryan Babel, gevraagd zijn wie de internationals als opvolger van Ronald Koeman zouden willen.

Uit dat gesprek zou naar voren zijn gekomen dat de Oranje-selectie verder wil met de door Koeman ingeslagen koers en dat de 65-jarige Ten Cate de beste optie is om dat voor elkaar te krijgen, maar volgens De Roon is dat niet waar.

"Natuurlijk hebben we het er wel over dat Koeman weg is. We praten over wat er aan de hand is, hoe we bezig zijn en hoe we verder willen, maar kloppen niet bij de directie aan met namen", zei de speler van Atalanta zondag bij de persconferentie in aanloop naar het Nations League-duel met Italië.

"De spelersraad heeft ontzettend goed contact met de directie, maar dat gaat over van alles. Er is altijd van alles gaande. Er wordt gesproken over hoe we bezig zijn en wat de spelers fijn vinden, maar niet wie daar bij hoort. Het zou raar zijn als wij dat gaan beslissen."

109 De Roon over nieuwe bondscoach: 'Er is geen naam genoemd'

Ten Cate was in 2017 al bijna bondscoach

Interim-bondscoach Dwight Lodeweges, die Ten Cate in het verleden als speler en trainer meemaakte bij Go Ahead Eagles, wilde bij het persmoment niet op de kwestie ingaan. "Mijn hoofd zat de afgelopen dagen vol met dingen die ik moest regelen. Laat de namen van kandidaten maar komen, dat is prima. Dat is het spel. Ik heb daar niks over te zeggen", zei hij.

Ten Cate, die in april werd ontslagen bij Al-Ittihad uit Saoedi-Arabië, was in 2017 al bijna aangesteld als bondscoach. De oefenmeester had naar eigen zeggen met Hans van Breukelen een akkoord bereikt, maar de toenmalig technische baas van de KNVB koos voor Dick Advocaat.

Ten Cate was in het verleden werkzaam bij onder meer Ajax, FC Barcelona (assistent), Chelsea (assistent), Vitesse, Sparta Rotterdam en NAC Breda. Hij heeft nog geen ervaring als bondscoach.

Naast Ten Cate wordt ook Louis van Gaal genoemd als mogelijke opvolger van Koeman. De 69-jarige Van Gaal zou ervoor openstaan opnieuw bondscoach te worden als de KNVB hem benadert.

Is Henk ten Cate een serieuze kandidaat om Ronald Koeman op te volgen bij Oranje? (Foto: Pro Shots)