Frankrijk begon zaterdag goed aan het nieuwe Nations League-seizoen met een 0-1-overwinning op Zweden, maar het ging na afloop vooral over de gemiste strafschop van Antoine Griezmann. De aanvaller faalde voor de derde keer in zeven interlands vanaf 11 meter.

Griezmann had in de slotminuut voor de 0-2 kunnen zorgen, maar hij schoot over. In september 2019 miste de FC Barcelona-speler ook al in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Albanië en Andorra.

"Maar zo lang hij de penalty's wil blijven nemen, mag hij dat doen. Dat hij nu drie keer heeft gemist, verandert daar niets aan", zei bondscoach Didier Deschamps na de wedstrijd in Solna.

"Het probleem is een beetje dat hij bij Barcelona niet de vaste penaltynemer is, dus daar kan hij er niet op oefenen. We hebben het daar nog over gehad toen we bij elkaar kwamen voor deze interlandperiode."

De 29-jarige Griezmann heeft een teleurstellend eerste seizoen achter de rug bij Barcelona, waar hij niet zo dwingend was als in zijn tijd bij Atlético Madrid. Hij werd voornamelijk opgesteld als linksbuiten - niet zijn favoriete positie - en kwam tot 'slechts' 15 goals in 48 officiële wedstrijden.

Bij Frankrijk speelde Griezmann achter de spitsen Kylian Mbappé en Olivier Giroud. 'Les Bleus' versloegen Zweden dankzij een treffer van Mbappé en spelen dinsdag thuis tegen Kroatië.

