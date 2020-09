Wesley Sneijder gaat volgend jaar april beginnen aan een verkorte trainerscursus. De recordinternational van Oranje is erg gemotiveerd en sprak onlangs al met KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma.

"Voetballer word ik niet meer. Mijn ambitie om trainer te worden, is sterk gegroeid. Ik heb met Hoogma gesproken en aangegeven dat ik graag met de cursus wil beginnen", zei Sneijder zondag in een nieuwe talkshow van VI.

"Ik zal in de komende maanden al individuele begeleiding krijgen. Ik ga vast proeven van het vak. De planning is om in april volgend jaar in te stromen bij de cursus. Als het goed is, heb ik na twee jaar mijn papieren."

De 36-jarige Sneijder sprak al vaker uit dat hij trainer wil worden, al was er recent zelfs even sprake van dat hij zijn rentree als voetballer zou maken. Ruim twee weken geleden werd echter bekend dat hij niet meer terugkeert op het veld.

Tegen VI zegt de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale het leven als voetballer niet te missen. "Ik ben druk met allerlei andere dingen. Ik heb bij DHSC (een amateurclub uit Utrecht, red.) als coach al veel meegelopen bij trainingen en wedstrijden."

Bij Inter boekte Sneijder de grootste successen uit zijn loopbaan. Hij won met de 'Nerazzurri' in 2010 de Champions League en pakte de landstitel. Ook met Ajax, Real en Galatasaray werd de voormalige spelmaker een keer landskampioen.

Met 134 wedstrijden is Wesley Sneijder de recordinternational van het Nederlands elftal. (Foto: Pro Shots)