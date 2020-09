Portugal is goed begonnen aan de jacht op titelprolongatie in de Nations League dankzij een 4-1-zege op Kroatië. Ook Frankrijk (0-1 tegen Zweden), België (0-2 tegen Denemarken) en Engeland (0-1 tegen IJsland) startten met een overwinning.

Portugal, waar Cristiano Ronaldo ontbrak vanwege een blessure, stond tegen Kroatië halverwege op een 1-0-voorsprong door een doelpunt van Joao Cancelo (afstandsschot) en liep na rust uit naar 4-1 dankzij treffers van Diogo Jota (schuiver), Joao Felix (afstandsschot) en André Silva (intikker uit hoekschop). Bruno Petkovic redde bij 3-0 de eer voor Kroatië na een fraaie aanval.

De ploeg van bondscoach Fernando Santos won vorig jaar de eerste editie van de Nations League, die als alternatief geldt voor de oefenwedstrijden, door in de finale met 1-0 te winnen van Nederland, dat vrijdag met 1-0 te sterk was voor Polen.

Frankrijk had het in het andere duel in groep 3 van divisie A een stuk lastiger met Zweden, maar trok wel aan het langste eind door een doelpunt in de eerste helft van Kylian Mbappé, die de bal na wat gefrommel knap binnen schoot. Antoine Griezmann miste in de blessuretijd nog een strafschop.

Kylian Mbappé kroonde zich tot matchwinner bij Frankrijk. (Foto: Pro Shots)

Denayer en Mertens scoren voor België

België ondervond niet al te veel problemen met Denemarken. Jason Denayer (intikker uit hoekschop) voor rust en Dries Mertens (intikker na scrimmage) na de pauze brachten het krachtsverschil tot uiting in de vorm van een doelpunt.

Engeland ontsnapte in het andere duel in groep 2 van divisie A aan puntenverlies tegen IJsland. Raheem Sterling zorgde met een rake strafschop in de blessuretijd voor de nodige opluchting, maar daarna had het nog zomaar verkeerd kunnen aflopen.

IJsland mocht namelijk een minuut na de 0-1 ook vanaf elf meter aanleggen, maar Birkir Bjarnason faalde wel. Beide teams beëindigden de wedstrijd met tien man na rode kaarten voor Kyle Walker en Sverrir Ingason.

Raheem Sterling benutte in de slotfase een strafschop voor Engeland. (Foto: Pro Shots)

Gerson Rodrigues leidt Luxemburg naar winst

In groep 1 van divisie C boekte Luxemburg zijn eerste zege in anderhalf jaar. Het groothertogdom rekende mede dankzij een benutte strafschop van voormalig Telstar-aanvaller Gerson Rodrigues met 1-2 af met Azerbeidzjan. Montenegro versloeg Cyprus met 0-2.

In groep 2 van divisie C pakten Noord-Macedonië en Georgië de drie punten tegen respectievelijk Armenië (2-1) en Estland (0-1). In groep D van de laagste divisie zette Gibraltar San Marino met 1-0 opzij.

