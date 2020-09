SC Cambuur heeft zaterdag zijn tweede wedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie met grote cijfers gewonnen. De Friezen haalden met 1-7 uit op bezoek bij MVV Maastricht. Eerder op de dag won Telstar onder het oog van assistent-coach Edgar Davids met 2-3 bij FC Eindhoven.

De eerste drie doelpunten van Cambuur tegen MVV vielen in een tijdsbestek van slechts acht minuten. Robin Maulun opende de score na negentien minuten uit een vrije trap, waarna Mees Hoedemakers en Robert Mühren met afstandsschoten ook het net vonden.

Mühren was even later met een intikker ook goed voor de 0-4. Op slag van rust verzachtte Joeri Schroijen de pijn iets voor MVV door een strafschop te benutten.

In de tweede helft breidde Cambuur de voorsprong al snel verder uit via een kopbal van Jamie Jacobs. Vervolgens kwam ook Jarchinio Antonio nog tweemaal tot scoren.

Dankzij de overwinning op MVV gaat Cambuur met zes punten uit twee duels aan kop. De ploeg uit Leeuwarden heeft evenveel punten als Roda JC, maar de Limburgers staan tweede vanwege een iets slechter doelsaldo.

Roda won zaterdagavond op eigen veld met 3-0 van TOP Oss. Stefano Marzo, Roland Alberg en Jordy Croux waren in de eerste helft trefzeker namens de thuisploeg.

Edgar Davids zat voor het eerst op de bank als assistent-trainer bij Telstar. (Foto: Pro Shots)

Davids ziet Telstar achterstand ombuigen

Eerder op de dag zat Davids in Eindhoven voor het eerst op de bank als assistent van Telstar-trainer Andries Jonker. De oud-international ging vorige maand aan de slag in Velsen en zag de bezoekers na een half uur de score openen dankzij een treffer van Ilias Bronkhorst.

Vroeg in de tweede helft boog FC Eindhoven de achterstand via doelpunten van Hugo Botermans en het talent Kaj de Rooij om in een voorsprong. De thuisploeg raakte echter niet van slag en won alsnog. Shayne Pattinama tekende halverwege de tweede helft voor de gelijkmaker en was zes minuten later opnieuw trefzeker.

Naast het debuut van Davids op de bank bij Telstar was er nog een andere primeur in het Jan Louwers Stadion. Shona Shukrula werd de eerste vrouwelijke vierde official in het Nederlandse betaald voetbal.

Shona Shukrula was de eerste vrouwelijke vierde official in het Nederlandse betaald voetbal. (Foto: Pro Shots)

