Ajax kan met vertrouwen uitkijken naar de start van de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen zaterdag op sportcomplex De Toekomst tegen FC Augsburg ook de laatste oefenwedstrijd (1-0) en sloten zo de voorbereiding ongeslagen af.

Zakaria Labyad kroonde zich tot matchwinner tegen de nummer vijftien van het afgelopen Bundesliga-seizoen. De aanvaller zorgde in de negentiende minuut voor het enige doelpunt door een strafschop te benutten.

Ajax was de bovenliggende partij, maar was ook vaak slordig in de afronding. Zo misten Labyad, Jurgen Ekkelenkamp en Lassina Traoré goede kansen, maar ook Augsburg verzuimde een paar keer toe te slaan.

Trainer Erik ten Hag kon niet over al zijn spelers beschikken. Zo ontbraken een aantal internationals en deed ook Daley Blind, die kampt met hartproblemen, niet mee. Wel kwamen André Onana, Nicolás Tagliafico, Edson Alvarez, Mohammed Kudus, Anthony en David Neres in actie.

Ajax verloor niet één keer in deze voorbereiding. De ploeg was te sterk voor RKC Waalwijk, FC Utrecht, Wolfsberger AC, Red Bull Salzburg, Holstein Kiel, Hertha BSC, Eintracht Frankfurt en dus Augsburg en speelde gelijk tegen 1. FC Union Berlin.

Volgende week zondag begint Ajax aan de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De hoofdstedelingen werden vorig jaar eerste, maar niet uitgeroepen tot kampioen omdat het seizoen in maart moest worden afgebroken vanwege de coronacrisis.