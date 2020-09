PSV heeft Ritsu Doan zaterdag voor één seizoen verhuurd aan Arminia Bielefeld. De Japanner kwam niet in de plannen van de nieuwe trainer Roger Schmidt voor.

Bij Arminia Bielefeld, dat afgelopen seizoen promoveerde naar de Bundesliga, wordt Doan ploeggenoot van Mike van der Hoorn. De oud-verdediger van FC Utrecht en Ajax werd vrijdag overgenomen van Swansea City.

De 22-jarige Doan werd door PSV een jaar geleden voor 7,5 miljoen euro overgenomen van FC Groningen. De aanvallende middenvelder werd geen vaste basisspeler in Eindhoven. In negentien Eredivisie-duels maakte hij slechts twee treffers.

Doan, die het rugnummer 8 krijgt in Duitsland, hoopt bij Bielefeld een belangrijke rol te gaan spelen. "Ik heb enkele wedstrijden van het afgelopen seizoen van de ploeg gezien, daarvan was ik onder de indruk", zegt hij op de website van zijn nieuwe club.

"Ook het vooruitzicht om in de Bundesliga te gaan spelen, was belangrijk in mijn keuze. Ik verheug me op het nieuwe seizoen."

Arminia speelt zondag een vriendschappelijk duel met Doans oude club FC Groningen. De Bundesliga begint voor de promovendus op 19 september met een uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.