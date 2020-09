Giorgio Chiellini zat vrijdag onbedoeld op de bank bij Italië, dat in de Nations League met 1-1 gelijkspeelde tegen Bosnië en Herzegovina. Bondscoach Roberto Mancini had de ervaren verdediger willen opstellen, maar ging in de fout.

"Het was mijn schuld", zei Mancini op de persconferentie na de wedstrijd in Florence. "Ze lieten mij het opstellingsformulier zien, ik had mijn bril niet op en zei dat het goed was."

Op het opstellingsformulier ontbrak de naam van Chiellini en stond Lazio-verdediger Francesco Acerbi op zijn plaats. "Dat was me helemaal niet opgevallen", vertelde Mancini.

Italië probeerde de fout van de bondscoach ongedaan te krijgen, maar de UEFA stond alleen toe dat Chiellini zou spelen als Acerbi met een blessure op de tribune zou plaatsnemen.

"Het maakte geen enorm verschil", bagatelliseerde Mancini. "Het is niet alsof we met een keeper op de plaats van een verdediger speelden. Maar het was inderdaad een fout van mij."

Met Francesco Acerbi in de basis kon Italië thuis niet van Bosnië winnen. (Foto: Pro Shots)

Chiellini bleef hele wedstrijd op de bank

De verwarring ontstond doordat Juventus-verdediger Chiellini met een lichte blessure kampte. "Het plan was dat Acerbi vandaag zou spelen en Chiellini op maandag tegen Nederland", legde Mancini uit.

"Ik vroeg Chiellini vandaag hoe hij zich voelde en hij zei dat hij kon spelen." Uiteindelijk bleef de 103-voudig international de hele wedstrijd op de bank.

Het duel tussen Oranje en Italië in de Johan Cruijff ArenA begint maandag om 20.45 uur.