Donny van de Beek is trots op zijn transfer naar Manchester United, maar ook blij dat er vrijdag met zijn invalbeurt bij Oranje-Polen een einde kwam aan de hectische week waarin zijn overgang rond kwam.

"Voordat ik bij Oranje kwam, waren de clubs er al bijna uit. Ik wist dat er een akkoord aan zat te komen, maar was ook continu met mijn manager aan het bellen om dingen te regelen", aldus Van de Beek, die maandag ontbrak op de eerste training doordat hij medisch gekeurd werd in Manchester. Woensdag werd de overgang voor 39 miljoen euro van Ajax naar United definitief.

"Dat alles maakte de afgelopen dagen bij het Nederlands elftal rommelig. Ik ben superblij dat ik deze stap kan zetten, maar het is ook fijn dat ik er een streep onder heb kunnen zetten en mocht invallen bij Oranje."

Van de Beek was maanden geleden al nagenoeg akkoord met Real Madrid, maar dat ging niet door. De afgelopen weken werd hij aan veel meer internationale topclubs dan alleen Manchester United gelinkt. Oranje-ploeggenoot Steven Bergwijn stuurde hem ook een berichtje.

"Hij appte: kom naar ons, naar Tottenham Hotspur", vertelt Van de Beek over de aanvaller met wie hij in de jeugdopleiding van Ajax speelde. "We hebben wel vaker contact, maar het is dus United geworden. Een fantastische stap, en ik denk dat dit het juiste moment is."

Vreugde bij Steven Bergwijn na zijn goal tegen Polen. (Foto: Pro Shots)

'Knap dat die jongens overeind bleven'

Van de Beek zag Bergwijn vrijdag in de Johan Cruijff ArenA na een uur spelen de enige goal maken in het Nations League-duel met Polen. Een kwartier later kwam de kersverse speler van Manchester United het veld in.

"Het was een rommelige wedstrijd", zegt Van de Beek over de zege. "Maar het belangrijkste is dat we gewonnen hebben met veel jongens die lang niet gespeeld hebben. Knap dat die overeind bleven."

Aanstaande maandag speelt Oranje de volgende wedstrijd in de Nations League: de ploeg van interim-bondscoach Dwight Lodeweges neemt het dan op tegen Italië, dat vrijdag begon met een 1-1-gelijkspel tegen Bosnië en Herzegovina in Florence.