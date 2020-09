Dwight Lodeweges genoot vrijdagavond van zijn debuut als bondscoach van het Nederlands elftal. De geboren Canadees kreeg na de Nations League-wedstrijd tegen Polen (1-0-winst) al een berichtje van zijn voorganger Ronald Koeman.

"Dit was wel een leuk avondje zo. Ik zag al dat Ronald me al een berichtje had gestuurd met een felicitatie. Hij sprak van een bijzonder goede tweede helft, dus dat is wel leuk", zei de 62-jarige Lodeweges in de Johan Cruijff ArenA tegen de NOS.

Lodeweges was aanvankelijk de assistent van Koeman, maar neemt door diens vertrek naar FC Barcelona voorlopig de honneurs waar als interim-bondscoach van Oranje. Voor de spelers was het niet alleen de eerste wedstrijd onder Lodeweges, maar ook het eerste optreden sinds november 2019.

"Bepaalde dingen zijn nog wel roestig, en dan zie je wel dat we negen maanden geleden voor het laatst bij elkaar zijn geweest. Maar over het algemeen ben ik heel tevreden hoor", zei Lodeweges, de eerste bondscoach sinds Frank Rijkaard (1998) die zijn debuutwedstrijd als eindverantwoordelijke van Oranje wint.

'Was geen avond voor debutanten'

De oud-trainer van onder meer NEC, SC Cambuur en sc Heerenveen zag dat zijn ploeg vooral voor rust moeite had met het defensief ingestelde Polen. In de tweede helft kwam Oranje beter voor de dag en werd het snel 1-0 via Steven Bergwijn.

"Bij onze manier van spelen is het belangrijk om diepte in ons spel te hebben en dat was er in de eerste helft niet voldoende. Maar tegen een team dat zo ver terugzakt, is dat ook hartstikke moeilijk. Na rust deden we het beter, maar ik vond de 1-0-stand te benauwd om debutanten in te brengen", zei Lodeweges over bankzitters Perr Schuurs, Owen Wijndal en Mohamed Ihattaren.

Door de overwinning op Polen begon Oranje in ieder geval uitstekend aan de Nations League. De ploeg van Lodeweges vervolgt het landentoernooi, dat de oefenduels vervangt, maandagavond met een thuiswedstrijd tegen Italië.