Italië heeft vrijdagavond in zijn eerste Nations League-wedstrijd meteen punten verspeeld. Het elftal van bondscoach Roberto Mancini kwam in de groep van het Nederlands elftal niet verder dan 1-1 tegen Bosnië en Herzegovina.

Edin Dzeko bracht Bosnië tien minuten na rust op voorsprong in Florence. De spits van AS Roma kreeg de bal voor zijn voeten nadat een hoekschop werd doorgekopt en schoot van dichtbij hard raak. Even daarvoor was een schot van Armin Hodzic nog op de paal beland.

Halverwege de tweede helft kwam Italië op gelijke hoogte via een schot van Stefano Sensi. De middenvelder van Internazionale probeerde het van de rand van het zestienmetergebied en zag zijn schot onderweg van richting veranderd worden, waardoor de Bosnische doelman Ibrahim Sehic kansloos was.

De Italianen kregen in het vervolg nog kansen op de winnende treffer, maar Sehic redde op een inzet van Alessandro Florenzi en een kopbal van Lorenzo Insigne ging net naast. Aan de andere kant ging een schot van Muhamed Besic net naast.

Komende maandag staat de volgende wedstrijd op het programma voor Italië. 'La Squadra Azzurra' neemt het dan in Amsterdam op tegen Oranje, dat vrijdag in de Johan Cruijff ArenA met 1-0 won van Polen. Bosnië neemt het dan in Zenica op tegen Polen.

Uitslagen Nations League Divisie A:

Nederland-Polen 1-0

Italië-Bosnië en Herzegovina 1-1

Divisie B:

Noorwegen-Oostenrijk 1-2

Roemenië-Noord-Ierland 1-1

Slowakije-Tsjechië 1-3

Schotland-Israël 1-1

Divisie C:

Belarus-Albanië 0-2

Litouwen-Kazachstan 0-2

Noorwegen verliest ondanks goal Haaland

Een divisie lager ging Noorwegen ondanks een doelpunt van Erling Haaland met 1-2 onderuit tegen Oostenrijk. De aanvaller van Borussia Dortmund maakte de aansluitingstreffer, nadat Michael Gregoritsch en Marcel Sabitzer (penalty) hadden gescoord namens de bezoekers.

In dezelfde groep speelde Roemenië in Boekarest met 1-1 gelijk tegen Noord-Ierland, dat vanaf de 39e minuut met tien man speelde door een rode kaart voor Josh Magennis. George Puscas bracht de thuisploeg op voorsprong, waarna Gavin Whyte in de slotfase een punt redde voor de Noord-Ieren.

In groep 2 van divisie B was Tsjechië in Bratislava met 1-3 te sterk voor buurland Slowakije dankzij goals van Vladimir Coufal, Borek Dockal (strafschop) en Michael Krmencik. Schotland speelde in dezelfde poule thuis met 1-1 gelijk tegen Israël.

In divisie C won Kazachstan met 0-2 op bezoek bij Litouwen en rekende Albanië met dezelfde cijfers af met Belarus (dat we tot voor kort Wit-Rusland noemden).

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Nations League