Het Nederlands elftal is de Nations League vrijdagavond begonnen met een 1-0-overwinning op Polen. Steven Bergwijn maakte in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

Vooral na rust was Oranje veel beter dan de Polen en de goal van Bergwijn viel dan ook na een uur spelen. Op aangeven van Hans Hateboer maakte de aanvaller van Tottenham Hotspur de eerste treffer van Nederland in 2020.

Interim-bondscoach Dwight Lodeweges - die de taken van de naar FC Barcelona vertrokken Ronald Koeman voorlopig waarneemt - mag door de overwinning spreken van een geslaagd debuut. Hij is de eerste Oranje-bondscoach sinds Frank Rijkaard in 1998 die zijn eerste interland als eindverantwoordelijke wint.

Het wachten is nog wel op de eerste debutant onder leiding van Lodeweges, want Owen Wijndal, Perr Schuurs en Mohamed Ihattaren zaten tegen Polen negentig minuten op de bank.

In de andere wedstrijd vrijdag in groep A van de Nations League stonden Italië en Bosnië en Herzegovina in Florence tegenover elkaar en daar werd het 1-1. De Italianen zijn maandag in de Johan Cruijff ArenA de volgende tegenstander van Oranje en dan is de aftrap opnieuw om 20.45 uur.

Steven Bergwijn tekende na rust voor de enige treffer. (Foto: Pro Shots)

Frenkie de Jong raakt de paal

In de eerste interland in een leeg stadion sinds 1987 - toen Nederland vanwege een UEFA-straf in een leeg Stadion De Meer tegen Cyprus speelde - moest Lodeweges achterin puzzelen. Met Hateboer, Joël Veltman, Virgil van Dijk en Nathan Aké in de defensie had Oranje van begin af aan een overwicht, maar veel kansen leverde dat niet op.

Na twintig minuten ontkwam Quincy Promes een keer aan de Poolse dekking, maar het schot van de vleugelaanvaller ging naast. De Polen bleven verdedigend verder goed overeind en in de 32e minuut liet de ploeg van bondscoach Jerzy Brzeczek ook nog een mooie aanval zien. De bal werd teruggelegd op Krzysztof Piatek, die hard uithaalde. Jasper Cillessen voorkwam de 0-1.

Aan de andere kant kopte Van Dijk een keer op de keeper en waren schoten van Promes (ver over) en Memphis Depay (ver naast) ongevaarlijk. Vlak voor het rustsignaal was Oranje pas echt dicht bij een goal. Op aangeven van Memphis schoot Frenkie de Jong op de paal.

Hans Hateboer stond aan de aftrap bij Oranje. (Foto: Pro Shots)

Oranje domineert na rust

De matige eerste helft en de 0-0-ruststand waren voor Lodeweges geen reden om te wisselen. Oranje voerde na rust wel de druk meteen op, met twee mogelijkheden voor Memphis tot gevolg. Een keer nam hij de bal net niet goed aan en een andere keer kreeg hij de bal niet langs keeper Wojciech Szczesny.

Het duurde tot de 61e minuut tot het eindelijk raak was. Frenkie de Jong bracht de bal in, Hateboer tikte voor en via Bergwijn was het raak. De 22-jarige aanvaller frommelde de bal binnen en tekende zo in zijn tiende interland voor zijn eerste interlandtreffer.

De voorsprong voor Oranje was verdiend. Zonder sterspeler Robert Lewandowski, die na het winnen van de Champions League nog vakantie viert met Bayern, kon Polen weinig meer uitrichten in de tweede helft tegen het dominante Nederland. Gescoord werd er niet meer, maar de 1-0-zege zal Lodeweges tevreden stemmen en Oranje een goed gevoel geven richting de confrontatie met Italië.

