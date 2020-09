Chelsea heeft vrijdag opnieuw een grote zomeraankoop gedaan. De Londenaren namen Kai Havertz voor naar verluidt circa 80 miljoen euro over van het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz.

Havertz tekende een contract tot de zomer van 2025 bij Chelsea. Het transferbedrag kan door bonussen oplopen tot liefst 100 miljoen euro.

Bij Leverkusen had de 21-jarige middenvelder nog een verbintenis tot medio 2022, maar hij was niet meer te behouden voor de Duitse club. Hij stond in de belangstelling van meerdere clubs, maar die werden afgeschrikt door de hoge vraagprijs van 'Die Werkself'. Chelsea hield echter wel voet bij stuk.

Havertz maakte in 2016 op zeventienjarige leeftijd zijn debuut voor Leverkusen en raakte zijn basisplaats daarna niet meer kwijt. In totaal kwam hij in vier seizoenen voor de Bundesliga-club tot 150 officiële wedstrijden, waarin hij 46 doelpunten maakte.

In september 2018 maakte Havertz zijn debuut voor de Duitse nationale ploeg, waarvoor hij tot nu toe zeven interlands speelde. Afgelopen seizoen was hij bij Leverkusen goed voor achttien treffers in 45 officiële duels.

Chelsea haalde eerder Ziyech, Werner en Chilwell

Voor Chelsea is Havertz al de vierde grote zomeraankoop. Eerder nam de club Hakim Ziyech voor 45 miljoen euro over van Ajax en legden 'The Blues' voor zowel Timo Werner als Ben Chilwell 55 miljoen euro neer. Thiago Silva en Malang Sarr kwamen transfervrij naar Stamford Bridge.

Tegenover de komst van deze spelers stond het vertrek van onder anderen Álvaro Morata (Atlético Madrid), Mario Pasalic (Atalanta), Willian (Arsenal) en Pedro (AS Roma).