Jong Oranje heeft de EK-kwalificatiecyclus vrijdagavond hervat met een eenvoudige overwinning. De ploeg van interim-bondscoach Marcel Groninger was in Zhodino met 0-7 te sterk voor Jong Belarus.

Myron Boadu maakte in de eerste helft twee doelpunten en tussendoor benutte Teun Koopmeiners een strafschop. Na rust was Dani de Wit tweemaal trefzeker en kwamen ook invallers Kaj Sierhuis en Abdou Harroui tot scoren.

Belarus (dat we tot voor kort Wit-Rusland noemden) kwam al vroeg in de wedstrijd met tien man te staan. Dmitri Prischepa kreeg al in de zevende minuut rood en veroorzaakte met zijn handsbal ook de penalty waaruit Koopmeiners scoorde.

Door de overwinning op Belarus blijft Jong Oranje zonder puntenverlies in de EK-kwalificatie en blijft de ploeg koploper in groep 7. Komende dinsdag speelt Nederland in Almere de volgende EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Noorwegen.

De nummer één van elke poule en de beste nummer twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK onder 21, dat volgend jaar in Hongarije en Slovenië wordt gehouden. De overige nummers twee strijden in play-offs om de vier laatste tickets.

Jong Oranje moest het tegen Belarus zonder Tahith Chong (Werder Bremen), Deyovaisio Zeefuik, Daishawn Redan en Javairô Dilrosun (allen Hertha BSC) stellen. Zij zouden bij terugkomst in Duitsland in quarantaine moeten na de reis naar Belarus. Cody Gakpo liet de wedstrijd schieten vanwege een behandeling aan een verstandskies.

Stand groep 7 EK-kwalificatie 1. Jong Oranje 5-15 (26-3)

2. Jong Portugal 5-12 (15-6)

3. Jong Noorwegen 6-10 (13-10)

4. Jong Belarus 6-8 (14-11)

5. Jong Cyprus 6-4 (5-14)

6. Jong Gibraltar 6-0 (0-29)

Bakker en Gravenberch maken debuut

Mitchel Bakker en Ryan Gravenberch verschenen wel aan de aftrap in Zhodino en maakten beiden hun debuut voor Jong Oranje, dat al na twee minuten de score opende. Boadu werkte bij de tweede paal een voorzet van Jordan Teze binnen.

Zes minuten later zorgde Koopmeiners uit een penalty al voor de 0-2. De bal ging op de stip na hands van Prischepa bij een kopbal van De Wit. De Belarussische verdediger kreeg een directe rode kaart voor zijn handsbal.

Ook daarna bleef Jong Oranje op doelpunten jagen en dat leverde na iets meer dan een half uur de derde treffer op. Boadu werd bediend door Ferdi Kadioglu en maakte uit de draai zijn tweede van de avond.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld en voerde Jong Oranje de score verder op. De Wit kopte vroeg in de tweede helft raak uit een voorzet van Noa Lang en vond even later opnieuw het doel met een wippertje over de Belarussische doelman Pavel Pavlyuchenko.

In de slotfase maakte invaller Sierhuis met een kopbal de 0-6 en zorgde Harroui voor het slotakkoord door de bal met veel gevoel binnen te draaien.