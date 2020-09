Het Nederlands elftal begint vrijdag met een geïmproviseerde verdediging aan de Nations League. Hans Hateboer, Joël Veltman en Nathan Aké hebben in Amsterdam tegen Polen een basisplaats bij het debuut van Dwight Lodeweges als interim-bondscoach.

Lodeweges, die tijdelijk de taken overneemt van de naar FC Barcelona vertrokken Ronald Koeman, kan niet beschikken over de geblesseerden Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij en Daley Blind, waardoor hij werd gedwongen om te schuiven in de defensie.

Veltman staat samen met Virgil van Dijk in het centrum. Hateboer en Aké fungeren als respectievelijk rechts- en linksback. Perr Schuurs en Owen Wijndal, die debuteren in de selectie, zitten op de bank.

Datzelfde geldt voor Mohamed Ihattaren, omdat Marten de Roon, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum het middenveld vormen en Steven Bergwijn, Memphis Depay en Quincy Promes de aanval. Jasper Cillessen is de doelman.

Wedstrijd wordt gespeeld in lege ArenA

Ook Polen mist een aantal sterkhouders. Zo ontbreekt Robert Lewandowski. De spits krijgt rust omdat hij onlangs met Bayern München de finale speelde van de Champions League, die met 1-0 werd gewonnen van Paris Saint-Germain.

Nederland en Polen zitten samen met Italië en Bosnië en Herzegovina in groep A van divisie A in de Nations League. Oranje haalde vorig jaar in de eerste editie van het toernooi de finale, waarin met 0-1 werd verloren van Portugal.

De wedstrijd tussen Nederland en Polen begint om 20.45 uur in de lege Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Bulgaarse scheidsrechter Georgi Kabakov. Tegelijkertijd is de aftrap bij Italië-Bosnië en Herzegovina.

Opstelling Nederland: Cillessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké; De Roon, Frenkie de Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Memphis, Promes.

Opstelling Polen: Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Bereszynski; Klich, Krychowiak, Szymanski, Zielinski, Jozwiak; Piatek.