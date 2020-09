VVV-Venlo heeft zich vrijdag versterkt met Joshua John. De 31-jarige aanvaller tekende bij de Limburgse club een contract voor één seizoen, met een optie voor nog een jaar. FC Twente nam Dario Dumic over van FC Utrecht.

John zat zonder club sinds hij begin dit jaar zijn contract bij Qaysar FK Qizilorda uit Kazachstan liet ontbinden. Hij was de afgelopen periode al op proef bij VVV en speelde vorige week mee in de oefenwedstrijd tegen de amateurs van SV Straelen.

De vleugelspeler keert na zeven jaar terug in de Eredivisie. In 2007 maakte hij zijn debuut voor Sparta Rotterdam en vijf jaar later koos hij voor FC Twente, dat hem in de zomer van 2013 verhuurde aan het Deense FC Nordsjaelland.

Een jaar later maakte John definitief de overstap naar Nordsjaelland. Na drie seizoenen in Denemarken verkaste hij naar het Turkse Bursaspor en begin vorig jaar koos hij voor het avontuur in Kazachstan. Daar kwam na een jaar een einde aan.

John is blij met zijn terugkeer op de Nederlandse velden. "Ik vind het heel mooi dat VVV-Venlo me deze kans biedt op een terugkeer in de Eredivisie. Ik ben er dan ook op gebrand om te laten zien dat ik in het buitenland een completere speler ben geworden", zegt hij op de website van zijn nieuwe club.

VVV trok eerder deze zomer al onder anderen Guus Hupperts, Lukas Schmitz, Jafar Arias, Arjan Swinkels, Giorgos Giakoumakis en Vito van Crooij aan. Daartegenover stond het vertrek van onder anderen Johnatan Opoku, Roel Janssen en Peter van Ooijen.

FC Twente neemt Dumic over van FC Utrecht

Dumic tekende bij FC Twente een contract voor twee seizoenen, met een optie voor nog een jaar. Het is onbekend welk bedrag met de transfer van de 28-jarige verdediger, die bij FC Utrecht nog een contract tot medio 2021 had, is gemoeid.

De afgelopen twee seizoenen werd Dumic door FC Utrecht al verhuurd aan achtereenvolgens het Duitse Dynamo Dresden en SV Darmstadt 98. Voor die laatste club speelde de vijfvoudig Bosnisch international 35 officiële wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde.

"Vanaf het eerste moment dat ik contact had met FC Twente voelde ik dat de club me heel graag wilde hebben, dat is belangrijk voor mij", zegt Dumic op de website van zijn nieuwe club. "Ik ben hier zowel met NEC als met FC Utrecht geweest. Ik herinner me dat de supporters van FC Twente een geweldige indruk op me maakten."

Dumic stond sinds medio 2017 onder contract bij FC Utrecht en kwam eerder uit voor NEC, Norwich City en Brøndby IF.