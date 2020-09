Lionel Messi heeft vrijdagavond bekendgemaakt dat hij ondanks zijn uitgesproken vertrekwens tóch bij FC Barcelona blijft. Dat betekent dat trainer Ronald Koeman komend seizoen gewoon over de sterspeler kan beschikken.

"Ik was niet tevreden en wilde graag weg, maar dat staat de club niet toe. Om een juridisch conflict met FC Barcelona te voorkomen, blijf ik. Maar het management onder voorzitter Josep Maria Bartomeu is een ramp", zegt Messi in een exclusief interview met Goal.com.

De 33-jarige Messi maakte de leiding van Barcelona twee weken geleden duidelijk dat hij de club na bijna twintig jaar wilde verlaten. Zijn vertrekwens volgde op het teleurstellende seizoen van Barcelona, dat geen prijs pakte en door een 8-2-nederlaag tegen Bayern München werd uitgeschakeld in de Champions League.

Hoewel het contract van Messi bij Barcelona nog doorloopt tot medio 2021, meende de Argentijn gebruik te kunnen maken van de vertrekclausule die in zijn verbintenis was opgenomen. Hij zou daardoor transfervrij naar een andere club kunnen verkassen, maar Barcelona dacht daar anders over.

De Spaanse topclub stelt dat die clausule eind mei verliep en dat Messi alleen voor een afkoopsom van 700 miljoen euro mocht vertrekken. Dat verhaal van Barcelona werd al snel bevestigd door competitieorganisator La Liga.

Barcelona wilde 700 miljoen euro voor Messi

Jorge Messi, de vader en zaakwaarnemer van Messi, reisde deze week naar Barcelona voor gesprekken met voorzitter Bartomeu en claimde vrijdag nog dat zijn zoon wél transfervrij mag vertrekken. Beide partijen leken daarmee af te stevenen op een juridisch conflict, maar Messi legt zich toch neer bij een langer verblijf.

"Ik was er zeker van dat ik transfervrij mocht vertrekken, omdat de voorzitter me dat beloofd had", zegt hij. "Maar omdat ik mijn vertrekwens niet voor 10 juni bekend had gemaakt, stelde Barcelona dat ik alleen voor 700 miljoen euro mag vertrekken. Dat is de reden dat ik blijf, want het is voor clubs onmogelijk om dat bedrag op tafel te leggen."

Messi benadrukt dat hij nooit uit was op een conflict met de club waar hij in 2004 zijn officiële debuut maakte. "Ik zal nooit tegenover Barcelona in de rechtbank staan, want het is de club waar ik van hou. Barcelona heeft me alles gegeven en andersom. Het is geen moment in mij opgekomen om de club voor de rechter te dagen."

Messi veroverde al 34 prijzen met Barcelona

Koeman zei in augustus bij zijn presentatie als trainer van Barcelona - hij volgde de ontslagen Quique Setién op - al dat hij Messi graag voor de club wilde behouden. De 138-voudig international liet in de hoop op een transfer de eerste trainingen van de Nederlander aan zich voorbij gaan, maar zal zich spoedig op het trainingsveld melden.

Messi wordt gezien als een van de beste voetballers aller tijden en beste speler die ooit het shirt van FC Barcelona heeft gedragen. Hij speelde liefst 731 officiële wedstrijden voor de Spaanse topclub en was goed voor 634 doelpunten en 285 assists.

Met 'Barça' won hij 34 prijzen, waaronder vier keer de Champions League (2006, 2009, 2011 en 2015) en tien keer de Spaanse landstitel. Hij werd zes keer tot Wereldvoetballer van het Jaar gekroond.