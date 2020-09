Lionel Messi stuurt nog steeds aan op een vertrek bij FC Barcelona. De vader en zaakwaarnemer van de Argentijnse sterspeler heeft vrijdag voor het eerst van zich laten horen.

Volgens Jorge Messi is een eerdere uitspraak van La Liga onjuist. De Spaanse competitie oordeelde eerder deze week dat Lionel Messi niet het recht heeft om de vaste vertrekclausule in zijn contract ter hoogte van 700 miljoen euro op te zeggen en niet transfervrij mag vertrekken.

"We weten niet welk contract La Liga heeft geanalyseerd, maar ze hebben duidelijk een fout gemaakt", schrijft de vader en zaakwaarnemer van Messi.

La Liga meldde dat Messi voor 31 mei gebruik had kunnen maken van een clausule in zijn contract om transfervrij te vertrekken. Jorge Messi stelt nu dat die datum nergens genoemd wordt, maar dat de clausule geldig is "aan het einde van het seizoen 2019/2020".

La Liga stelde vrijdagmiddag in een korte verklaring dat het blijft bij zijn eerdere oordeel over de clausule van Messi. "We bevestigen nu opnieuw hetgeen we op 30 augustus hebben gemeld en laten dat ook weten aan Jorge Messi."

Messi meldde te willen vertrekken

De 33-jarige Messi liet zijn club op 25 augustus per aangetekende post weten dat hij gebruik wil maken van de clausule in zijn contract. Sindsdien worden Manchester City, Paris-Saint Germain en Juventus in verband gebracht met de zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar.

FC Barcelona pakte afgelopen seizoen geen enkele prijs. Het seizoen werd op 14 augustus beëindigd met een beschamende 8-2-nederlaag tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League.

Na die nederlaag werd trainer Quique Setién ontslagen en voormalig Oranje-bondscoach Ronald Koeman aangesteld als opvolger. Koeman liet weten dat enkele ervaren spelers, onder wie Luis Suárez, Arturo Vidal en Ivan Rakitic, mogen vertrekken, maar de trainer wil Messi graag behouden.

Messi is nog niet komen opdagen bij de eerste trainingen van het nieuwe seizoen. Koeman leidde maandag zijn eerste training bij 'Barça'. De club begint op 27 september aan de competitie met een thuiswedstrijd tegen Villarreal.

Jorge Messi op de luchthaven van Barcelona omringd door pers en fans van FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)

