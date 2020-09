Billy Beane heeft vrijdag iets minder dan 5 procent van de aandelen van AZ overgenomen. De Amerikaan, die vooral bekend is door de honkbalfilm Moneyball, was sinds 2015 al als adviseur aan de club verbonden.

"Gedurende de afgelopen vijf jaar heeft de rol van Billy als adviseur ons veel voordelen gebracht", zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn op de website van AZ. "De samenwerking over de afgelopen jaren heeft ons laten zien hoe geweldig het is om de breedte en diepte van Billy's kennis en ervaring tot onze beschikking te hebben."

Volgens Eenhoorn is de bijdrage van Beane de afgelopen jaren "een onomstotelijke toegevoegde waarde" geweest. "Door dit nu te formaliseren, verzekeren we ons van duurzame samenwerking met het oog op de toekomst van AZ. Gebruikmaken van Billy's expertise, ervaring en netwerk gaat in onze visie ongelooflijk waardevol zijn voor die toekomst."

Beane was professioneel honkballer in de Amerikaanse MLB en legde zich later als manager van Oakland Athletic toe op statistieken van de sport. Hij stelde met een laag budget een team samen op basis van cijfers, waarmee Oakland verbaasde door bovenaan te eindigen in de westelijke divisie van de American League.

AZ-directeuren Robert Eenhoorn en Max Huiberts met Billy Beane bij een trainingskamp van AZ in 2017. (Foto: Pro Shots)

Beane trots op prestaties van afgelopen jaren

Met zijn ervaringen moet Beane AZ helpen de Nederlandse top te bestormen. "Billy's ervaring in het leiden van een belangrijke Amerikaanse sportorganisatie, met een beperkt budget, spreekt voor zich", zegt Eenhoorn. "Hij zal dan ook een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling van AZ's visie en strategie voor de komende jaren."

Beane, die ook een klein deel van de aandelen van de Engelse Championship-club Barnsley bezit, noemt het "een eer" om nauwer betrokken te raken bij AZ.

"De samenwerking met Robert en de rest van het team hier, gedurende de afgelopen vijf jaar, is een geweldige ervaring geweest. Ik ben trots op alles wat de club in recente jaren heeft gepresteerd en ik kan niet wachten om te beginnen met het werken aan de toekomst van AZ."

AZ speelt op 12 september het openingsduel van de Eredivisie uit tegen FC Utrecht. Drie dagen later gaat de ploeg van trainer Arne Slot in de derde voorronde van de Champions League op bezoek bij Dynamo Kiev.