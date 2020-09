Oranje begint vrijdagavond met een thuiswedstrijd tegen Polen aan de tweede editie van de UEFA Nations League. Hoe werkt de landencompetitie ook alweer precies? En wat is er veranderd ten opzichte van de vorige editie?

Even je geheugen opfrissen: in de eerste editie van de Nations League in 2018 en 2019 werd Oranje groepswinnaar in een poule met Frankrijk en Duitsland, waarna Engeland werd verslagen in de halve finales bij de 'Final Four' in Portugal. Nederland verloor vervolgens in de finale van Portugal.

De grootste verandering bij de huidige editie zit in de poulefase. Die bestaat bij divisie A (waar Nederland in zit) uit vier in plaats van drie landen per groep. Bij de loting werd Oranje gekoppeld aan Italië, Polen en Bosnië en Herzegovina. Dat levert dus twee extra wedstrijden op.

Alle pouleduels worden tussen september en november gespeeld. Ook de divisies B en C bestaan uit vier groepen met ieder vier landen. In de laagste divisie, D, is er één poule met vier landen en één poule met drie landen.

Aan het einde van de rit degraderen alle landen die in divisies A, B en C onderaan eindigen in hun poule naar een lagere divisie. Vanuit de divisies B, C en D promoveren de groepswinnaars naar een hoger niveau.

De vier poulewinnaars van divisie A spelen in de Final Four om de eindzege in de Nations League. Een van die vier landen zal als gastland fungeren. De finaleronde zal in september of oktober 2021 gespeeld worden.

Speelschema Oranje in Nations League 4 september: Polen (thuis)

7 september: Italië (thuis)

11 oktober: Bosnië en Herzegovina (uit)

14 oktober: Italië (uit)

15 november: Bosnië en Herzegovina (thuis)

18 november: Polen (uit)

68 Zo kan Oranje het WK 2022 bereiken via de Nations League

Wat is de invloed op de WK-kwalificatie?

Via de Nations League zijn zoals bekend geen rechtstreekse tickets voor het WK van 2022 in Qatar te verdienen. Het toernooi fungeert wél als een vangnet voor landen die via de reguliere WK-kwalificatie een plaatsbewijs mislopen.

Bij de loting voor de WK-kwalificatie op 29 november worden de 55 Europese lidstaten verdeeld over tien poules van vijf of zes landen. Alle tien de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK; de nummers twee gaan naar de play-offs.

Die tien landen in de play-offs worden aangevuld met de twee beste groepswinnaars van de Nations League die zich nog niet voor het WK of de play-offs geplaatst hebben. Er wordt dus eerst gekeken naar de groepswinnaars van poule A van de Nations League, dan naar poule B, enzovoort. Zo zijn er twaalf landen in de play-offs, die strijden om de zes resterende WK-tickets.

Dit is een grote verandering ten opzichte van de eerste editie van de Nations League, toen de beste landen uit elke divisie die zich niet geplaatst hadden voor het EK 2020 in een play-off om vier resterende tickets streden. Aan het uitgestelde EK zal daardoor een land uit de 'zwakke' divisie D deelnemen. De play-offs tussen Georgië, Wit-Rusland, Noord-Macedonië en Kosovo werden wegens het coronavirus uitgesteld en zullen in oktober en november gespeeld worden.

De vier groepswinnaars in divisie A van de Nations League van dit jaar hebben een status aparte bij de loting voor de WK-kwalificatie. Zij zullen in een poule met vijf landen in plaats van zes landen worden ingedeeld. Doordat er in de WK-kwalificatie twee wedstrijden minder gespeeld worden, komt er op de kalender ruimte vrij om de Final Four van de Nations League af te werken.

Oranje verloor in juni 2019 de finale van de eerste editie van de Nations League met 1-0 van Portugal. (Foto: Pro Shots)

Hoe zit het op andere continenten?

De eerste editie van de Nations League in Europa werd sportief en financieel als een succes gezien: competitieve wedstrijden in plaats van vaak nietszeggende oefenwedstrijden, waarvan bovendien in een gezamenlijk pakket de televisierechten verkocht konden worden. Sponsors die zich aan het toernooi verbonden, zorgden voor nog meer extra inkomsten.

De CONCACAF (Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben) was in het seizoen 2019/2020 de tweede continentale bond die met een Nations League begon. Ook in Azië wordt de mogelijkheid om een dergelijke competitie te organiseren onderzocht. De verwachting is dat Afrika, Zuid-Amerika en Oceanië op termijn zullen volgen.

De FIFA, die door de UEFA geheel buiten de plannen voor de ontwikkeling van de Nations League werd gehouden, zou overwegen om in de toekomst een toernooi te organiseren tussen de winnaars van de Nations Leagues op de verschillende continenten. Dit evenement zou de Confederations Cup moeten vervangen.