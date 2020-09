Robin Gosens heeft gemengde gevoelens overgehouden aan zijn debuut als international van Duitsland. De linksback, die 'Die Mannschaft' boven Oranje verkoos, speelde een rol bij het tegendoelpunt in de Nations League-wedstrijd tegen Spanje (1-1).

Diep in blessuretijd belandde Gosens na een sliding achter de achterlijn. Hij bleef daar zitten in de veronderstelling dat hij ervoor zou zorgen dat doelpuntenmaker José Gaya buitenspel zou staan, maar hij hief buitenspel met zijn actie juist op.

"Ik heb weer wat geleerd. Ik dacht dat ik achter de achterlijn geen deel meer zou uitmaken van het spel. Ik baal er echt van, maar verder ben ik hartstikke blij met mijn debuut", aldus Gosens tegen ZDF.

De 26-jarige flankspeler van Atalanta deed de hele wedstrijd mee en gaf vroeg in de tweede helft de assist bij het openingsdoelpunt van Timo Werner. "Ik zat vanavond in een achtbaan van emoties. Ik wil meer, maar zal mezelf verder moeten bewijzen."

Gosens, die in het verleden voor FC Dordrecht en Heracles Almelo speelde, heeft een Nederlandse vader en beschikt daardoor ook over een Nederlands paspoort. Zijn debuut in het Duitse elftal betekent dat hij niet meer voor Oranje mag uitkomen.

Mogelijk krijgt de linksback zondag opnieuw speelminuten, wanneer Duitsland in de tweede Nations League-speelronde op bezoek gaat bij Zwitserland. De Zwitsers gingen donderdag met 2-1 onderuit bij Oekraïne.

Voor de gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet om de gelijkmaker van Spanje tegen Duitsland te zien.