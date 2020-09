Mike van der Hoorn verruilt Swansea City na vier jaar voor Arminia Bielefeld. De 27-jarige centrale verdediger stapt transfervrij over naar de club die komend seizoen in de Bundesliga speelt.

Van der Hoorn tekent een contract tot medio 2023 en krijgt rugnummer 6 in Duitsland. Hij kon naar eigen zeggen ook naar veel andere clubs, maar had bij Bielefeld het beste gevoel.

"We volgen hem al sinds hij bij Ajax speelde en weten zeker dat onze verdediging stabieler zal worden dankzij zijn ervaring en speelstijl", aldus Bielefeld-directeur Samir Arabi op de site van de club.

De loopbaan van Van der Hoorn begon in 2011 bij FC Utrecht. De verdediger verdiende in de zomer van 2013 een transfer naar Ajax, waar hij nooit onomstreden was. Vier jaar geleden tekende hij bij Swansea.

Bij de Welshe club, waarmee hij twee jaar in de Premier League en twee seizoenen in het Championship speelde, was Van der Hoorn vooral in zijn tweede en derde seizoen basisspeler.

Zijn nieuwe club Bielefeld werd afgelopen seizoen kampioen van de Tweede Bundesliga, wat betekent dat 'Die Arminen' voor het eerst sinds 2009 weer op het hoogste Duitse niveau spelen.