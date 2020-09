Duitsland is er bij de start van de tweede editie van de Nations League net niet in geslaagd om de topper tegen Spanje te winnen. Timo Werner zette de Duitsers in Stuttgart op voorsprong, maar diep in blessuretijd maakte José Luis Gayá gelijk: 1-1.

Bij Duitsland maakte Robin Gosens zijn debuut. De oud-speler van Heracles Almelo en FC Dordrecht heeft een Nederlandse vader en beschikt daardoor ook over een Nederlands paspoort. Doordat hij in actie kwam tegen Spanje, is zijn keuze voor de Duitse nationale ploeg definitief.

De linksback van Atalanta gaf zijn debuut extra glans door in de 51e minuut de assist te geven bij de openingsgoal van Werner. De kersverse Chelsea-spits kapte zichzelf vervolgens goed vrij en verschalkte de doelman met een geplaatst schot.

Het doelpunt van Werner leek voldoende voor de overwinning, maar in de allerlaatste minuut van de blessuretijd zorgde Valencia-verdediger Gáya er met een intikker voor dat de reeks van elf ongeslagen duels van Spanje wordt verlengd.

Terugkeer van Luis Enrique op Spaanse bank

Bij Spanje zat Luis Enrique voor het eerst in anderhalf jaar weer als eindverantwoordelijke op de bank. De bondscoach stopte in juni vorig jaar om al zijn aandacht te concentreren op zijn ernstig zieke dochtertje, die twee maanden later overleed. Vervolgens werd de rentree van Luis Enrique uitgesteld door de coronaonderbreking.

De andere wedstrijd in groep 4 van divisie A van de Nations League leverde een overwinning voor Oekraïne op. De eerste tegenstander van Oranje op het EK van 2021 versloeg Zwitserland met 2-1.

De doelpunten van Oekraïne kwamen op naam van Andriy Yarmolenko en voormalig PSV'er Oleksandr Zinchenko. Haris Seferovic zorgde tussendoor nog voor de gelijkmaker namens Zwitserland.

Uitslagen Nations League Divisie A:

Duitsland-Spanje 1-1

Oekraïne-Zwisterland 2-1

Divisie B:

Rusland-Servië 3-1

Turkije-Hongarije 0-1

Bulgarije-Ierland 1-1

Finland-Wales 0-1

Divisie C:

Slovenië-Griekenland 0-0

Moldavië-Kosovo 1-1

Divisie D:

Faeröer-Malta 3-2

Letland-Andorra 0-0

Tadic verliest met Servië, nog geen debuut Kökçü

Een divisie lager ging Servië met Ajacied en aanvoerder Dusan Tadic met 3-1 onderuit tegen Rusland. Artem Dzyuba speelde met twee doelpunten de hoofdrol in Moskou. Vyacheslav Karavaev (oud-Vitesse) maakte de derde Russische goal.

Orkun Kökçü moet nog even wachten op zijn debuut voor Turkije. De middenvelder van Feyenoord mocht tegen Hongarije wel warmlopen, maar viel uiteindelijk niet in. Turkije verloor in Sivas met 0-1 door een prachtige vrije trap van Dominik Szoboszlai.

John van 't Schip, die met Griekenland is afgezakt naar divisie C, begon de Nations League met een gelijkspel tegen Slovenië. De bondscoach zag het duel in Ljubljana eindigen in 0-0.

De wedstrijden in de Nations League zijn de eerste interlands sinds de coronaonderbreking. Het Nederlands elftal, dat uitkomt op het hoogste niveau, start vrijdag tegen Polen. Maandag is Italië de tegenstander.