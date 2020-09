Ajax verhuurt Lisandro Magallán komend seizoen aan de Serie A-club Crotone. De 26-jarige Argentijnse verdediger kon niet op speeltijd rekenen bij de Amsterdammers.

Verschillende Italiaanse media berichten ook over een optie tot koop van 8,5 miljoen euro die Crotone heeft bedongen bij de deal, maar daar melden de clubs niets over. Magallán heeft nog een driejarig contract bij Ajax.

Magallán werd door Ajax in januari 2019 voor 9 miljoen euro overgenomen van Boca Juniors, maar hij slaagde er in de zes wedstrijden die hij in de tweede helft van dat seizoen speelde niet in om de verwachtingen waar te maken.

De voormalig jeugdinternational werd daarop in het afgelopen seizoen al uitgeleend aan Deportivo Alavés. Hij speelde bij de La Liga-club een respectabel aantal van achttien duels, maar krijgt geen nieuwe kans bij Ajax-trainer Erik ten Hag.

Ajax zit ondanks het vertrek van Magallán nog altijd ruim in de centrumverdedigers. Het is nog wel afwachten hoe het verdergaat met Daley Blind, die voorlopig niet in actie komt vanwege hartproblemen.

Magallán is al de negende speler die deze zomer is weggegaan bij Ajax. De hoofdstedelingen raakten eerder ook al onder anderen Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Joël Veltman en Razvan Marin kwijt.