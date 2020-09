Guus Til zet zijn carrière voort bij SC Freiburg. De enkelvoudig Oranje-international wordt door Spartak Moskou verhuurd aan de club uit de Bundesliga.

Til speelde tussen 2016 en 2019 voor AZ en maakte daarna de overstap naar de Russische competitie. Bij Spartak Moskou kon de middenvelder niet vaak rekenen op een basisplaats.

Freiburg huurt de 22-jarige Nederlander voor een seizoen met een optie voor nog een extra jaar. De ploeg speelt sinds 2016 onafgebroken op het hoogste niveau in Duitsland en eindigde vorig seizoen als achtste.

Bij Spartak blijft de teller voor Til voorlopig staan op 24 wedstrijden, vaak als invaller. Daarin scoorde hij twee keer.

'Hoge tempo in de Bundesliga past goed bij me'

De naam van Til viel deze transferperiode ook bij PSV, maar de middenvelder zou zelf een duidelijke voorkeur hebben gehad voor een club uit het buitenland.

"In de Bundesliga wordt een hoog tempo gespeeld en dat past goed bij mijn speelwijze", zo verklaart de in Zambia geboren speler zijn keuze. "Ik hoefde dan ook niet lang over dit voorstel na te denken."

Omdat Til afgelopen weekend tijdens zijn invalbeurt tegen Arsenal Tula een enkelblessure opliep, leek een transfer in het gedrang te komen. De schade viel echter mee, al kan hij voorlopig nog niet meetrainen met zijn nieuwe club.