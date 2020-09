Feyenoord heeft donderdag in Knokke-Heist een besloten oefenwedstrijd verloren tegen Club Brugge (1-2). PSV en AZ moesten in Eindhoven en Alkmaar genoegen nemen met een gelijkspel tegen respectievelijk Viktoria Köln (1-1) en KAA Gent (1-1).

Feyenoord kwam tegen de Belgische kampioen na rust op achterstand door een doelpunt van Odilon Kossounou. Mark Diemers zorgde vervolgens voor de gelijkmaker, maar Feyenoord ging uiteindelijk alsnog onderuit dankzij een treffer van uitgerekend oud-speler van de club Ruud Vormer.

Trainer Dick Advocaat stelde zo'n beetje zijn sterkste elf spelers op. Alleen Marcos Senesi ontbrak en op doel waren er problemen omdat Justin Bijlow (Jong Oranje) en Nick Marsman (blessure) afwezig waren. Ramón ten Hove begon in de basis, maar hij moest zich al snel laten vervangen door Tein Troost.

Feyenoord was er niet gelukkig mee dat het Bijlow moest afstaan aan Jong Oranje, dat vrijdag in de EK-kwalificatie op bezoek gaat in Belarus. In dat land zijn er de laatste tijd hevige rellen op straat naar aanleiding van protesten tegen president Alexander Lukashenko.

Assist debutant Max bij PSV

PSV nam tegen de Duitse derdedivisionist in de eerste helft de leiding door een rake kopbal van Nick Viergever op aangeven van debutant Philipp Max, die woensdag werd overgenomen van FC Augsburg. Viktoria Köln bracht in de tweede helft de stand in evenwicht dankzij een rake vrije trap van Ernesto Jiménez.

Trainer Roger Schmidt kon tegen de nummer twaalf van de 3. Liga lang niet over alle spelers beschikken. Zo miste hij alle internationals, onder wie Denzel Dumfries en Mohamed Ihattaren, en Bruma, Maximiliano Romero en Armando Obispo vanwege blessures.

Ritsu Doan was eveneens niet present. De aanvaller heeft van PSV toestemming gekregen om een transfer af te ronden. Hij mag de club al na een jaar op huurbasis verlaten omdat hij afgelopen seizoen op weinig speeltijd kon rekenen en ook niet voorkomt in de plannen van Schmidt.

Sugawara scoort voor AZ

AZ kwam tegen de competitiegenoot van Club Brugge na rust op achterstand door een doelpunt van Michael Ngadeu-Ngadjui, maar bepaalde in de slotfase de eindstand op 1-1 dankzij een treffer van Yukinari Sugawara.

Trainer Arne Slot gaf bijna al zijn sterkhouders rust, waaronder Calvin Stengs, Myron Boadu en Teun Koopmeiners. Timo Letschert, die eerder op donderdag werd vastgelegd van Hamburger SV, deed wel meteen de eerste helft mee.

Mogelijk komen AZ en Gent elkaar binnenkort ook tegen in de play-offs van de Champions League. Dat is namelijk het geval als beide ploegen in de derde voorronde weten te winnen van respectievelijk Dinamo Kiev (uit) en Rapid Wien (thuis).