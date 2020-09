Jong Oranje mist zaterdag vijf spelers bij de interland tegen Jong Belarus. Vier in Duitsland actieve jeugdinternationals reizen vanwege quarantainemaatregelen niet naar het Oost-Europese land.

Tahith Chong (Werder Bremen), Deyovaisio Zeefuik, Daishawn Redan en Javairô Dilrosun (Hertha BSC) zouden bij terugkomst in Duitsland in quarantaine moeten na de reis naar Belarus (wat we tot voor kort Wit-Rusland noemden). Dat geldt niet voor spelers van clubs uit andere landen.

De Nederlandse regering maakte net als veel andere landen een uitzondering op de quarantaineregels voor topsporters. Spelers van Oranje, Jong Oranje en de Oranjevrouwen hoeven deze maand niet in isolatie na reizen voor de nationale ploegen.

Werder Bremen en Hertha BSC verzochten de KNVB om hun spelers niet mee te nemen naar Belarus, vanwege het grote aantal coronabesmettingen in dat land en de politieke onrust rondom Aleksandr Lukashenko.

Feyenoord had aangegeven dat het Justin Bijlow liever niet naar Belarus wilde laten gaan, maar de doelman behoort toch tot de selectie van Jong Oranje voor het duel in Zhodino.

Stand groep E EK-kwalificatie 1. Jong Oranje 4-12

2. Jong Portugal 4-9

3. Jong Belarus 5-8

4. Jong Noorwegen 5-7

5. Jong Cyprus 5-4

6. Jong Gibraltar 5-0

Gakpo niet mee naar Belarus vanwege verstandskies

Ook Cody Gakpo laat de wedstrijd tegen Jong Belarus schieten. De aanvaller van PSV moet behandeld worden aan een verstandskies.

Interim-bondscoach Marcel Groninger van Jong Oranje roept geen vervangers op voor het vijftal, waardoor de ploeg met twintig spelers naar Belarus afreist. De afwezige spelers zullen weer aansluiten voor de thuiswedstrijd tegen Jong Noorwegen op dinsdag in Almere.