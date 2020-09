De Premier League heeft donderdag zijn lucratiefste tv-contract ontbonden. Daardoor loopt de Engelse competitie zo'n 550 miljoen euro van het Chinese bedrijf PPTV mis.

In een korte verklaring geeft de Premier League geen reden voor het verbreken van het tv-contract. "De Premier League bevestigt dat vandaag het contract voor de tv-rechten in China is beëindigd. We geven verder op dit moment geen commentaar."

Diverse Engelse media, waaronder The Independent, melden dat PPTV nog niet heeft voldaan aan zijn eerste betaalverplichting van 180 miljoen euro die in maart had moeten plaatsvinden

Het contract tussen de Premier League en PPTV ging in de zomer van 2019 in en liep nog twee jaar door. Het Chinese bedrijf heeft naar verluidt geen enkele betaling gedaan.

De totale tv-inkomsten van de Premier League bedragen naar schatting bijna 1,9 miljard euro. Het nieuwe seizoen in Engeland begint op 12 september.

