AZ heeft zich donderdag versterkt met Timo Letschert. De verdediger komt transfervrij over van Hamburger SV. Tegelijkertijd wordt Thomas Ouwejan komend seizoen verhuurd aan Udinese. Vitesse neemt middenvelder Idrissa Touré tijdelijk over van Juventus.

De 27-jarige Letschert speelde in Nederland eerder voor FC Groningen, Roda JC en FC Utrecht. Hij tekent voor drie jaar bij AZ, waar hij centraal in de verdediging de opvolger is van de vertrokken Stijn Wuytens.

Letschert, na Go Ahead Eagles-keeper Hobie Verhulst de tweede AZ-aanwinst, maakte in 2016 de stap naar het buitenland. Hij verruilde FC Utrecht toen voor het Italiaanse Sassuolo. In het afgelopen seizoen kwam hij namens HSV in de Tweede Bundesliga uit.

Linksback Ouwejan, die bij AZ de concurrentiestrijd heeft verloren van Owen Wijndal, wordt door Udinese gehuurd met een optie tot koop. Hij wordt ploeggenoot van Bram Nuytinck, Hidde ter Avest en Marvin Zeegelaar. Ook de in Haarlem geboren Nigeriaans international William Troost-Ekong speelt bij de club die vorig seizoen als veertiende eindigde in de Serie A.

"Ouwejan is een uitstekende versterking voor de linkervleugel", zegt technisch directeur Pierpaolo Marino op de website van Udinese. "Hij heeft fysieke kracht en een uitstekende techniek, vooral met zijn linkervoet, waarmee hij met vrije trappen voor gevaar kan zorgen."

De 23-jarige Ouwejan debuteerde in december 2015 voor AZ en kwam tot 83 competitieduels.

Idrissa Touré in het shirt van Vitesse. (Foto: Pro Shots)

Vitesse huurt Touré van Juventus

Ook Vitesse deed donderdag op huurbasis zaken met een Italiaanse club. De 22-jarige Touré wordt gehuurd van Juventus. De veelzijdige middenvelder kwam in de afgelopen twee jaar uit voor het tweede elftal van de Italiaanse kampioen. Voorheen speelde hij voor de beloftenploegen van RB Leipzig, Schalke 04 en Werder Bremen. Hij krijgt in Arnhem rugnummer 27.

"Na een goed jaar bij Juventus onder 23 kijk ik met veel vertrouwen uit naar mijn eerste volledige seizoen in een eerste elftal. Ik denk dat ik de afgelopen jaren, zowel in clubverband als bij nationale jeugdelftallen, nuttige ervaring heb opgedaan om die nu tot uiting te laten komen", zegt Touré op de website van Vitesse.

Technisch manager Johannes Spors: "Idrissa is fysiek sterk, schuwt de duels niet, heeft snelheid, loopvermogen en is daarnaast atletisch. Idrissa past perfect in de manier van spelen die wij voor ogen hebben."

Vitesse versterkte zich eerder deze zomer op huurbasis met Jacob Rasmussen, (Fiorentina), Loïs Openda (Club Brugge) en Armando Broja (Chelsea). Maximilian Wittek werd definitief overgenomen van Greuther Fürth. Onder anderen Tim Matavz en Bryan Linssen vertrokken uit stadion GelreDome.

Vitesse speelt zaterdag tegen Darmstadt 98 de laatste wedstrijd in de voorbereiding. Op zondag 13 september begint de Eredivisie voor de ploeg van de nieuwe trainer Thomas Letsch met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.