Dwight Lodeweges sluit niet uit dat hij vrijdag een of meer spelers laat debuteren in het Nederlands elftal. De interim-bondscoach kijkt met vertrouwen uit naar de Nations League-wedstrijd tegen Polen.

Met Perr Schuurs (Ajax), Owen Wijndal (AZ) en Mohamed Ihattaren (PSV) telt de selectie van Oranje drie debutanten. Wegens een aantal afwezige verdedigers - Matthijs de Ligt en Daley Blind waren al geblesseerd, donderdag haakte ook Stefan de Vrij af met een blessure en Denzel Dumfries wordt vader - is een debuut van Schuurs of Wijndal niet ondenkbaar.

"Natuurlijk zou ik ze durven laten debuteren, anders zou ik ze niet selecteren. Het is mooi dat ze de kans krijgen om zo'n week mee te maken, maar ik ben niet bang om ze in te zetten", zei Lodeweges donderdag op een persconferentie.

"Ze maken een prima indruk. We trainden eergisteren op 'tussen de linies' spelen en Ihattaren heeft daar feeling voor. Schuurs beleeft deze dagen op een prachtige manier. Hij is heel open en pikt zoveel mogelijk op. Wijndal was wat schuw in het begin, maar komt nu op temperatuur. Het gaat hartstikke goed."

'Merk enthousiasme bij de spelers'

De 62-jarige Lodeweges vindt het jammer dat bondscoach Ronald Koeman onlangs naar FC Barcelona vertrok, maar denkt niet dat die overgang zijn weerslag heeft op de spelers van Oranje.

"Als ik één ding zie, dan is het enthousiasme en eagerness om het goed te doen. Iedereen wil zich aan elkaar laten zien. Er zitten nieuwe jonkies en herintreders in de selectie, ze gaan volle bak", aldus de geboren Canadees over het trainingsniveau.

"Een van de nieuwe jongens zei: 'Wat een verschil met hoe het bij mijn club gaat.' Dit is de crème de la crème. Bij clubs gaat het iets minder snel. Daar moeten ze echt even aan wennen."

De wedstrijd tussen Nederland en Polen in groep 1 van de Nations League begint vrijdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. Drie dagen later begint Nederland-Italië om 20.45 uur in Amsterdam.

Mohamed Ihattaren is een van de drie debutanten in de selectie van het Nederlands elftal. (Foto: Pro Shots)