Dwight Lodeweges kan vrijdag tegen Polen de eerste (interim-)bondscoach in lange tijd worden die met een overwinning debuteert bij het Nederlands elftal. Er was deze eeuw nog niemand die daarin slaagde.

Frank Rijkaard was in oktober 1998 de laatste die met een overwinning aan zijn periode als bondscoach van Oranje begon. Destijds eindigde het vriendschappelijke duel met Peru in 2-0 dankzij doelpunten van Jaap Stam en Peter van Vossen.

Sindsdien kenden zes debuterende bondscoaches een valste start. Het overkwam Louis van Gaal (2-2 tegen Ierland in 2000), Marco van Basten (2-2 tegen Zweden in 2004), Bert van Marwijk (1-1 tegen Rusland in 2008), Danny Blind (0-1 tegen IJsland in 2015), Fred Grim (1-2 tegen Italië in 2017) en Ronald Koeman (0-1 tegen Engeland in 2018).

Tussendoor begonnen Dick Advocaat, Van Gaal en Guus Hiddink opvallend genoeg ook zonder zege aan hun tweede termijn bij Oranje. Advocaat startte in 2002 met een 1-1-gelijkspel tegen Engeland, onder Van Gaal werd in 2012 met 4-2 verloren in België en Hiddink kon in 2014 een 2-0-verlies tegen Italië niet voorkomen.

Voor Advocaat was er bij aanvang van zijn derde periode als bondscoach van Nederland in 2017 - we spreken net als bij de tweede termijn dus niet meer van een debuut - wél een zege: tegen Luxemburg werd het 5-0.

126 Lodeweges over geblesseerde De Vrij: 'Hij is hevig teleurgesteld'

Lodeweges oudste debuterende Oranje-bondscoach

Eén primeur heeft Lodeweges sowieso te pakken, want met zijn 62 jaar en 314 dagen is hij tegen Polen de oudste debuterende bondscoach van het Nederlands elftal.

De voormalig (interim-)coach van onder meer PEC Zwolle, FC Groningen, PSV en sc Heerenveen neemt het record over van de Engelsman William Townley, die 58 jaar was toen hij Oranje in 1924 voor het eerst leidde.

De wedstrijd tussen Nederland en Polen in groep 1 van de Nations League begint vrijdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. Drie dagen later begint ook Nederland-Italië om 20.45 uur in Amsterdam.