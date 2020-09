Stefan de Vrij is donderdag met een blessure afgehaakt bij het Nederlands elftal voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen en Italië. Interim-bondscoach Dwight Lodeweges roept geen vervanger op.

Zijn blessure - onduidelijk is wat hem precies mankeert - is een tegenvaller voor De Vrij, die sinds lange tijd weer speelminuten leek te gaan maken in Oranje. Zijn concurrenten Matthijs de Ligt en Daley Blind meldden zich namelijk eerder al af.

"De Vrij kwam hier al aan met een blessure. Dat had de goede kant op kunnen vallen, maar dat is niet gebeurd", vertelde Lodeweges donderdag op de persconferentie van Oranje in Zeist.

De Vrij heeft een ijzersterk seizoen achter de rug bij Internazionale, waarmee hij tweede werd in de competitie en de Europa League-finale haalde. De 28-jarige oud-Feyenoorder werd uitgeroepen tot beste verdediger in de Serie A.

Ondanks zijn goede prestaties in Italië moet De Vrij normaal gesproken Virgil van Dijk en De Ligt voor zich dulden bij Oranje. Zijn laatste interland dateert van 16 oktober 2018, toen een vriendschappelijk duel met België in 1-1 eindigde.

126 Lodeweges over geblesseerde De Vrij: 'Hij is hevig teleurgesteld'

'Dit was zijn kans'

Een andere reden voor het gebrek aan speeltijd voor De Vrij is dat hij geregeld geblesseerd is tijdens interlands en nu is dat dus weer het geval. "Ik zeg niet dat hij er kapot van is, maar hij is wel hevig teleurgesteld", vertelde Lodeweges. "Dit was zijn kans om te gaan spelen."

Lodeweges benadrukte dat De Vrij goed omgaat met zijn situatie bij Oranje. "Hij is hier altijd heel positief. Dat is uitermate knap als je niet speelt, terwijl je in Italië zo goed bent en zo'n staat van dienst hebt."

Van Dijk, Nathan Aké, Joël Veltman en debutant Perr Schuurs zijn de overgebleven centrale verdedigers in de selectie van interim-bondscoach Lodeweges. AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners traint donderdag eenmalig mee, maar blijft onderdeel van Jong Oranje.

Nederland staat vrijdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA tegenover Polen bij de start van het Nations League-seizoen. Drie dagen later wordt op dezelfde plek en op dezelfde tijd afgetrapt tegen Italië. Het zijn de eerste wedstrijden sinds het vertrek van bondscoach Ronald Koeman naar FC Barcelona.