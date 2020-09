Donny van de Beek kon deze zomer kiezen uit verschillende Europese topclubs. De middenvelder koos er uiteindelijk voor om Ajax te verruilen voor Manchester United, waarbij hij woensdag voor vijf jaar tekende.

"Het enige dat ik kan zeggen, is dat ik met mijn gevoel heb gekozen. Dat heb ik mijn hele carrière al gedaan", zegt hij donderdag tegen De Telegraaf. "Geld speelde geen rol, want bij elke club die zich meldde, zou ik me daar geen zorgen meer over hoeven maken."

United was in de winterstop van vorig seizoen al concreet voor de 23-jarige Van de Beek, die ook in de nadrukkelijke belangstelling van Real Madrid stond. De coronacrisis zat een transfer naar Spanje echter in de weg.

"Ajax wilde in de winterstop niet verkopen en ik was zelf ook geen voorstander van een tussentijdse overstap. In juni meldde Manchester United zich weer", aldus de tienvoudig Oranje-international.

"De club wilde doorpakken en een bod uitbrengen, maar moest vanwege de coronacrisis even op de rem trappen. Ik dacht na Real: het zal toch niet weer misgaan? Maar nadat de Premier League werd uitgespeeld, voelde ik dat het goed zou komen."

Van de Beek, die in Manchester met rugnummer 34 gaat spelen als eerbetoon aan zijn goede vriend Abdelhak Nouri, levert Ajax 39 miljoen euro op. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot 44 miljoen euro.