Manager Ole Gunnar Solskjaer ziet in Donny van de Beek de perfecte versterking voor Manchester United. De Oranje-international maakt voor minstens 39 miljoen euro de overstap van Ajax naar de Engelse recordkampioen, zo maakten beide clubs woensdag bekend.

"Donny bezit alle technische kwaliteiten die nodig zijn om te kunnen excelleren in dit team. Bovendien heeft hij ook de benodigde persoonlijkheid om te kunnen slagen bij Manchester United", zegt Solskjaer op de website van Manchester United.

"Zijn kwaliteit om ruimtes te zien, gevoel voor timing en vermogen om het spel te lezen completeren de kwaliteiten die we al hebben op het middenveld. We hebben nu meer opties op die positie."

Bij Manchester United moet Van de Beek concurreren met onder anderen Bruno Fernandes, Paul Pogba en Fred, die samen het middenveld vormden in de laatste wedstrijd in het afgelopen seizoen, de verloren wedstrijd tegen Sevilla in de halve finales van de Europa League.

Donny van de Beek speelde als invaller de verloren Europa League-finale van 2017 tegen zijn nieuwe club Manchester United. (Foto: Pro Shots)

'Donny's prestaties waren uitstekend'

Van de Beek speelde 175 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 41 doelpunten maakte en 34 assists gaf. Met de Amsterdammers won hij de landstitel (2019), de Johan Cruijff Schaal (2019) en de KNVB-beker (2019). Hij speelde als invaller ook mee in de verloren finale van de Europa League van 2017, waarin uitgerekend Manchester United met 0-2 te sterk was.

"Donny's prestaties in de Eredivisie en Europa waren de afgelopen jaren uitstekend", aldus Solskjaer. "We kijken ernaar uit om met hem te werken."