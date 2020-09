Twee personen die deel uitmaken van de A-selectie van FC Utrecht zijn woensdag, tien dagen voor de start van de Eredivisie, positief getest op het coronavirus. Het is niet bekend of het om spelers of stafleden gaat.

De twee personen hebben geen klachten en zijn logischerwijs direct in quarantaine geplaatst. Uit contactonderzoek van FC Utrecht is gebleken dat niet nog meer leden van de selectie uit voorzorg in quarantaine hoeven.

Door de besmettingen gaat de oefenwedstrijd van de Domstedelingen tegen het Duitse KFC Uerdingen 05, die woensdag op het programma stond, niet door. Op korte termijn worden de overige spelers en stafleden van FC Utrecht opnieuw getest.

De positieve tests komen slechts tien dagen voor de start van de Eredivisie. De ploeg van trainer John van den Brom begint de competitie op zaterdag 12 september met een thuiswedstrijd tegen AZ (aftrap 16.30 uur).

Met het coronavirus besmette personen moeten volgens de regels tien dagen in quarantaine. De kans is dan ook zeer klein dat de twee personen bij FC Utrecht op het veld staan of in de dug-out zitten als de subtopper het Eredivisie-seizoen start tegen AZ.

In de aanloop naar die eerste competitiewedstrijd speelt FC Utrecht zaterdag nog een oefenduel met FC Köln. Die ontmoeting gaat vooralsnog wel gewoon door.