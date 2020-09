Marten de Roon zou het toejuichen als Louis van Gaal de nieuwe bondscoach wordt van het Nederlands elftal. De 69-jarige trainer staat er naar verluidt voor open om de naar FC Barcelona vertrokken Ronald Koeman op te volgen.

"Ik ken Louis, meneer Van Gaal voor mij, niet persoonlijk, maar de jongens die met hem hebben gewerkt zijn lyrisch over hem. Hij heeft bewezen dat hij een van de beste Nederlandse trainers ooit is. Ik kan alleen zeggen dat ik het een eer zou vinden om onder zijn leiding te spelen", aldus De Roon.

Van Gaal zou zondag aan de NOS hebben laten weten dat hij na gaat denken over een derde termijn als bondscoach als de KNVB hem benadert. De spelersraad heeft de bond te kennen gegeven een zelfde type als Koeman te willen. Virgil van Dijk erkende maandag dat hij de naam van Van Gaal niet heeft genoemd.

"Van Gaal is een trainer met zoveel kwaliteiten dat hij bij elke groep past. Hij heeft bij meerdere clubs laten zien dat hij altijd in staat is om goede resultaten te behalen. Maar goed, wij moeten ons niet druk maken over wie de nieuwe bondscoach wordt. Daar gaat de directie over", vertelt De Roon.

Lodeweges en Van Dijk nemen Koeman plotseling vertrek niet kwalijk

'Ik heb Koeman zelf ook nog even gesproken'

De Roon betreurt wel het vertrek van Koeman. De controleur van Atalanta, dat afgelopen seizoen knap derde werd in de Serie A en de kwartfinales van de Champions League bereikte, was sinds zijn komst in 2018 bijna altijd verzekerd van een basisplaats en leek dus ook een vaste waarde te gaan worden op het EK.

"Ik vind het jammer dat hij is weggegaan. We waren met iets heel moois bezig. Hij heeft het team weer op de rit gekregen. Het is een aderlating dat hij er niet meer bij is, maar we gunnen hem de overstap naar Barcelona. Dit was zijn droom en hij kon het simpelweg niet voor een derde keer weigeren", meent De Roon.

"Ik heb hem zelf ook nog even gesproken. Ik heb hem ontzettend bedankt voor wat hij voor me heeft betekend. Ik ben een speler die niet meteen in het oog springt, maar hij gaf me wel meteen het vertrouwen dat ik belangrijk kon worden en stelde me op. Ik ben daarna een betere speler geworden."

Nederland speelt de komende week de eerste wedstrijden na het afscheid van Koeman. Oranje neemt het achter gesloten deuren in de Johan Cruijff ArenA op tegen Polen (vrijdag) en Italië (maandag) in het kader van de Nations League. Dwight Lodeweges zit dan als interim-bondscoach op de bank.

