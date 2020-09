In navolging van het Nederlands elftal hoeven ook de spelers van Jong Oranje niet in quarantaine tijdens de komende interlandperiode. De overheid maakt opnieuw een uitzondering, zo is dinsdag besloten.

Jong Oranje gaat vrijdag in de EK-kwalificatie op bezoek bij Jong Belarus. In Belarus (wat we tot voor kort Wit-Rusland noemden) is het coronavirus flink opgelaaid.

Bij aan- én terugkomst in Nederland zouden de spelers tien dagen in quarantaine moeten, wat het EK-kwalificatieduel van maandag tegen Jong Noorwegen in Almere in gevaar zou brengen. Dat is nu dus niet meer het geval.

Overigens is het nog onduidelijk of Tahith Chong meereist naar Belarus. De aanvaller van Werder Bremen moet volgens de regels in de deelstaat Bremen bij terugkomst vijf dagen in quarantaine en dat vindt zijn club een goed idee.

Werder meldde maandag dat Chong de wedstrijd in Belarus mist, maar dat is volgens de KNVB te voorbarig. "Het is verwarrend dat er landelijke regels én regels in deelstaten zijn. Er wordt nog over gesproken", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Jong Oranje won de eerste vier wedstrijden in de EK-kwalificatiereeks en gaat aan kop in groep G. De groepswinnaar is zeker van het EK van volgend jaar in Hongarije. De twee beste nummers twee spelen een play-off.