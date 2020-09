Frenkie de Jong baalt van de onrust die er momenteel heerst bij zijn club FC Barcelona. Toch wil de middenvelder zich er niet te veel mee bezighouden zolang hij bij het Nederlands elftal is.

Bij de Spaanse topclub werd coach Quique Setién na één slecht seizoen vervangen door Ronald Koeman en lijkt sterspeler Lionel Messi ervoor te kiezen om te vertrekken bij de club waar hij zoveel succes had.

"Ik had afgelopen week vakantie en was niet in Barcelona, dus ik heb het niet van dichtbij meegemaakt. Ik voel me eigenlijk wel prima", zei De Jong dinsdag voor de camera van de NOS.

"Het is chaos, er is veel gaande, maar ik heb Messi of de club niet gesproken en ga me er niet mee bezighouden. Ik zie het wel als ik weer terugkom in Barcelona hoe het er voorstaat. Ik weet oprecht niet wat er gaat gebeuren."

De 23-jarige De Jong zou het in ieder geval jammer vinden als Messi daadwerkelijk vertrekt. "Het zou niet alleen voor het team, maar ook voor de club een klap zijn. Maar het is moeilijk om er iets over te zeggen, want ik weet niet of alle geruchten waar zijn."

'Heb Koeman kort gesproken'

De Jong betreurt het verder dat Koeman het Nederlands elftal verruilde voor zijn droombaan in Barcelona, maar de oud-Ajacied is er ook blij mee dat hij nu in clubverband met hem kan gaan samenwerken.

"Ik heb hem kort gesproken. Als ik in Barcelona terug ben, zal ik er vast met hem over praten", aldus de middenvelder, die er niet blind van uitgaat dat hij een basisplek zal krijgen. "Het ligt natuurlijk aan mij of en waar ik ga spelen. Dat zal zich vanzelf uitwijzen."

Voordat De Jong terugkeert naar Barcelona, komt hij eerst twee keer in actie met Oranje in de Nations League. Vrijdag is Polen de tegenstander en maandag wacht Italië. Beide wedstrijden zijn om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA.