Ben Rienstra speelt dit seizoen weer in de Eredivisie. De dertigjarige middenvelder, die afgelopen seizoen voor het Turkse Kayserispor uitkwam, heeft dinsdag een driejarig contract bij Fortuna Sittard getekend. RKC versterkte zich met de Belgische jeugdinternational Cyril Ngonge.

"Ik ben trots dat ik de komende jaren voor Fortuna Sittard mag gaan spelen", zegt Rienstra op de site van zijn nieuwe werkgever. "Ik heb veel zin in dit nieuwe project en ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen aan de groei die de club de afgelopen jaren heeft ingezet."

Rienstra kwam in Nederland uit voor sc Heerenveen, Willem II, AZ, PEC Zwolle en Heracles Almelo. In de zomer van vorig jaar maakte hij de overstap naar Turkije, waar hij afgelopen seizoen 26 duels speelde.

Technisch directeur Sjors Ultee is blij dat Rienstra eindelijk zijn contract heeft getekend in het Fortuna Sittard Stadion. "Het was een transfer van de lange adem", aldus Ultee, die vorig seizoen nog trainer was bij de Limburgse club.

"We voegen met Ben een ervaren leider toe aan onze selectie. Wij zijn continu op zoek naar de juiste balans tussen ervaring en jong talent. De kwaliteiten van Ben sluiten daar perfect op aan."

Cyril Ngonge speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Jong PSV. (Foto: Pro Shots)

Ngonge achtste aanwinst RKC

Ngonge, die overkomt van Club Brugge, tekende een contract voor drie seizoenen in Waalwijk. De twintigjarige aanvaller speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij Jong PSV.

Bij de Eindhovense club kwam Ngonge tot 22 duels. Daarin scoorde hij zeven keer en kwam hij tot drie assists.

Ngonge is al de achtste aanwinst van RKC deze zomer. Eerder strikte de Eredivisionist ook al James Efmorfidis, Thierry Lutonda, Kostas Lamprou, Nicolas Olsak, Ahmed Touba, Aymen Azhil en Vurnon Anita.